Obetavni mladenič iz Ivančne Gorice v Estorilu sklenil uspešno sezono

Sila obetavni slovenski dirkač Mark Kastelic je minuli konec tedna v Estorilu sklenil svojo krstno sezono v razredu GT4. Za konec sta si z Italijanom Giacomom Pedrinijem z mercedesom AMG GT4 na preizkušnji za iberski pokal privozila sedmo in peto mesto.

Mlademu članu ekipe Lema Racing je sicer kazalo še bolje, saj je bil na zadnjem prostem treningu najhitrejši med vsemi. Na žalost se mu nato v kvalifikacijah tudi zaradi gneče na stezi ni izšlo povsem po željah, tako da je pristal na desetem mestu.

Na prvi dirki so se jima potem nasmihale že stopničke, saj sta se prebila že do drugega mesta, nakar sta zaradi tehnične napake v boksih izgubila dragocene pol minute, tako da nista mogla izvleči več od sedmega mesta. Na drugi preizkušnji sta nato kljub slabšemu štartnemu položaju napredovala do petega mesta.

Tako se je končala prva sezona v razredu GT4 za komaj 17-letnega dirkača iz Ivančne Gorice, ki je letos večkrat opozoril nase. Sledili bodo različni pogovori in kmalu že tudi priprave za preizkušnje v letu 2025.