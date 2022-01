Po zeleni luči zdravnikov takoj na motor: Ne želim prehitevati, toda ...

Zdravstvene težave osemkratnega svetovnega prvaka Marca Marqueza ostajajo vroča tema v motociklistični karavani. Katalonca so nazadnje mučile težave z vidom in takoj, ko je dobil zeleno luč zdravnikov, se je preizkusil na stezi za motokros. V nedeljo se je vrnil tudi na asfaltno podlago v Portimau, kjer je na motociklu, ki je po teži in voznim lastnostim podoben tekmovalnim, odpeljal nekaj testnih krogov, da bi se tako lažje odločil o februarskem nastopu na testiranjih v Sepangu.

»Odleglo mi je, a še vedno sem napet. Ne bomo prehitevali stvari do začetka testiranj, a moram potrkati – zdi se, da nam je uspelo,« je pred začetkom nabiranja krogov v Portimau, kjer se je mudil tudi njegov brat Alex Marquez, dejal zvezdnik ekipe Repsol Honda.

S (pre)hitrim vračanjem se je sicer v zadnjih sezonah že večkrat uštel, sploh po zlomu nadlahtnice, ki mu je povsem pokvarila že tako zelo osiromašeno tekmovalno leto 2020. V minuli sezoni je nastopal veliko bolj redno in kar trikrat zmagal, vseeno pa na sedmem mestu močno zaostal za najboljšimi, seveda najbolj za novopečenim svetovnim prvakom Francozom Fabiom Quartararojem (Yamaha).

Testiranja v Sepangu ključnega pomena

»Motocikel s številko 93 ni bil tisti z dirk za veliko nagrado, a najboljši približek tega: RC213V-S je kombinacija tehnološkega razvoja Honde iz dirkaške karavane, ki so ga uporabili za izdelavo komercialnega modela motocikla,« je o Marquezovem povratku na svoji spletni strani zapisal časnik Marca.

»Marc želi preizkusiti svojo pripravljenost pred odhodom v Malezijo na prva testiranja pred sezono, ki bodo 5. in 6. februarja v Sepangu. Gre za ključna testiranja za razumevanja motocikla in tudi pogonskega agregata, ki jih bodo pred to sezono 'odmrznili',« so še dodali madridski kolegi.

Marquez ni nastopil na zadnjih dveh dirkah sezone 2021, po oktobrskem padcu je imel težave tudi z dvojnim vidom, izpustil pa je tudi prva testiranja po koncu sezone v Jerezu.