Pobesneli Max je le prepričal profesorja

Šele s četrtim naslovom svetovnega prvaka v formuli 1 je Max Verstappen prepričal nekdanjega šampiona Alaina Prosta. Slavni Francoz je po Nizozemčevem tretjem naslovu v nizu povedal, da ga ne uvršča med najboljše voznike v zgodovini, ker je zmagoval brez resne konkurence drugih moštev. Lani je »pobesneli Max« pometel tekmece z nekonkurenčnim bolidom.

»Če sem še pred enim letom mislil, da so Maxovi naslovi po malem razvrednoteni, ker ni zmagoval v konkurenci z dvema ali tremi moštvi, je letos pokazal, da je velik šampion, da je najboljši. Večji del minulega prvenstva je dirkal s slabšim bolidom od McLarna in Ferrarija,« je priznal prav tako štirikratni svetovni prvak.

»Ne, ne skrbi me, da imam toliko naslovov, kot jih ima Max. Prepričan sem, da me bo prehitel v prihodnjih letih,« je dodal 69-letni Francoz, ki je štiri naslove osvojil v moštvih McLarna (3) in Williamsa (1), vozil pa je še za Renault in Ferrari. O tem, komu je najbolj podoben kot osebnost 27-letni voznik pri moštvu Red Bull Racing, »Profesor«, kot si je v obdobju tekmovanja v formuli 1 spoštljiv prislužil naziv, tudi ni imel dvomov.

»Max je podoben Nikiju Laudi. Je odkrit. Če ste kaj vprašali Laudo, je bil odgovor vedno iskren in Verstappen je v tem smislu zelo privlačen fant, saj vedno pove, kar misli. O čem drugem pa ne morem soditi,« je zaključil legendarni Prost. Sezona 2025 se bo začela 16. marca v Melbournu.