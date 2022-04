Pobesneli Max utišal tifose v Imoli

Vse je kazalo na zmago ljubljenca navijačev Charlesa Leclerca na prvi šprinterski dirki sezone v Imoli. Monačan je na štartu prehitel svetovnega prvaka Maxa Verstappna, najhitrejšega v včerajšnjih kvalifikacijah, in vodil do 20. kroga od 21, toda Nizozemec je krog pred koncem vrnil udarec in mojstrsko prehitel Monačana v Ferrariju.

Imola je bila kot v najboljših časih. FOTO: Jennifer Lorenzini/ Reuters

Zvezdnik Red Bulla je tako osvojil osem točk in si privozil najboljši štartni položaj na VN Emilije - Romanje, ki se bo začela jutri ob 15. uri na avtodromu Dina in Enza Ferrarija. Vodilni v svetovnem prvenstvu formule 1 Leclerc je zasedel drugo mesto, tretji je bil še en voznik Red Bulla Sergio Perez. Točke na polurni preizkušnji so osvojili še Carlos Sainz v Ferrariju, Lando Norris in Daniel Ricciardo v McLarnu, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) in Kevin Magnussen (Haas).

Max Verstappen je utišal tifose. FOTO: Guglielmo Mangiapane/ Reuters

Mercedes je imel še en obupen dan. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton je bil šele 14., njegov rojak George Russell pa 11. Leclerc ima zdaj 45 točk prednosti pred Verstappnom.

Vrstni red: 1. Leclerc 78, 2. Sainz 38, 3. Russell 37, 4. Perez 36, 5. Verstappen 33, 6. Hamilton 28, 7. Norris 20, 8. Ocon 20 ...