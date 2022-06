Pobesneli Max z neporavnanimi računi

Branilec naslova svetovnega prvaka v formuli 1 in vodilni v sezoni 2022 Max Verstappen (Red Bull) je poslal jasno opozorilo Charlesu Leclercu (Ferrari), Lewisu Hamiltonu (Mercedes) in ostalim tekmecem, da ima še neporavnane račune na VN Azerbajdžana, potem ko je imel doslej veliko smole v Bakuju.

Lani je bil na pragu zmage, a mu je malo pred koncem dirke razneslo zadnjo levo gumo in je trčil v ogrado, nakar je v jezi brcnil dirkalnik. To je bil njegov tretji odstop v Azerbajdžanu, samo enkrat mu je uspelo pripeljati do cilja kot četrti, kar pomeni, da sploh še ni stal na zmagovalnem odru.

»Veselim se vrnitve v Baku, tam imam še neporavnane račune. Gre za zanimivo progo z ozko štartno ravnino ter območji z močnim zaviranjem, zato je težko najti prave nastavitve,« je povedal Max in izrazil zadovoljstvo, ker je njegov moštveni kolega Sergio Perez, zmagovalec zadnje dirke v Monaku, podaljšal pogodbo z rdečimi biki za dve leti. Mehičan je lani izkoristil smolo Verstappna in Hamiltona, ki je po ponovnem štartu pretiraval in tudi on končal v ogradi, ter dobil VN Azerbajdžana.

Nizozemčev glavni tekmec je sicer Leclerc, ki zaostaja za devet točk. Štart nedeljske dirke bo ob 13. uri.