Podpora olimpijskim igram raste, večina Japoncev še vedno proti

V zadnjem mesecu je podpora narasla za 14 odstotkov, danes piše Asahi Shimbun, a v isti sapi poudarja, da je večina še vedno za odpoved ali novo preložitev. Anketa dnevnika je potrdila druge nedavne ankete glede podpore domače javnosti igram Tokio 2020; vse kažejo, da se javno mnenje v deželi vzhajajočega sonca sicer »mehča«, a dober mesec pred uvodno slovesnostjo si večina Japoncev še vedno želi odpoved ali novo preložitev olimpijskih bojev.



Poletne igre bi morale biti na sporedu že lani, a so jih prireditelji skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) zaradi svetovne zdravstvene krize prestavili za leto dni. Domača podpora igram je zdaj 34-odstotna, je v ponedeljek objavil Asahi Shimbun, vendar je 32 odstotkov vprašanih še vedno za popolno odpoved OI, medtem ko si 30 odstotkov anketirancev želi novo preložitev.



Odpoved ali novo preložitev ne prideta v poštev, so večkrat zatrdili tokijski prireditelji, prvi olimpijski športniki že prihajajo na Japonsko. Organizatorji naj bi v ponedeljek sporočili tudi, koliko domačih navijačev, če sploh kaj, si bo lahko olimpijske boje ogledalo v živo. Potem ko so se v Tokiu v nedeljo končale izredne razmere zaradi porasta koronskih okužb, meščane čakajo nove omejitve v boju proti širjenju novega koronavirusa.



Ta čas je na velikih dogodkih dovoljeno največ 5000 gledalcev oziroma največ 50-odstotna zasedenost, če gre za manjše objekte. To pravilo naj bi veljalo do 11. julija, nato pa se bo število povečalo na deset tisoč (ob največ 50-odstotni zasedenosti), poročajo lokalni mediji.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: