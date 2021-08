Pokal za našega najboljšega boksarja Petriču, pohvale prirediteljem

Pokal Maribora v Hočah

Člani, do 56 kg: 1. Ibrahim (Šve), 2. Rezai (Slo); do 60 kg: 1. Veres (Madž), 2. Usturoi (Bel), 3. Zangana (Šve); do 64 kg: 1. Kovacs (Madž), 2. Nikolov (Slo), 3. Scott (Šve); do 69 kg (A): 1. Petrič (Slo), 2. Gerzsenyi (Madž), 3. Tazi (Švi); do 69 kg (B): 1. Ahlberg (Šve), 2. Šircelj, 3. Drevenšek in Šepic (vsi Slo); do 75 kg: 1. Mester (Madž), 2. Sejdinović, 3. Makovec in Podgoršek (vsi Slo); do 81 kg: 1. Cvetković, 2. Đođ (oba Hrv), 3. Forster (Slo); do 91 kg: 1. Schelstraete (Bel), 2. Ban (Slo), 3. Erpelding (Luks) in Rebolj (Hrv); nad 91 kg: 1. Pratljačić (Hrv), 2. Feher (Madž).

Mladinci, do 64 kg: 1. M. Petriman (Madž), 2. Kreč Štrukelj (Slo), 3. Meier (Švi) in Korček (Češ); do 69 kg: 1. Messibah (Švi), 2. P. Petriman (Madž), 3. Rašić (Slo) in Ryttersson (Šve); do 75 kg: 1. Janečka (Češ), 2. Begaj, 3. Leburić (oba Slo) in Ozmen (Mak); do 91 kg: 1. Beri (Madž), 2. Babić (Slo); nad 91 kg: 1. Kovačević, 2. Šega (oba Slo).

V Hočah so uspešno spravili pod streho prvi turnir evropske boksarske zveze (EUBC) za pokal Maribora, na katerem je sodelovalo več kot 60 borcev iz desetih držav. Organizatorji iz ŽBK Maribor so zbrali lep nagradni sklad v višini 20.000 evrov, od katerih so zmagovalci v vsaki kategoriji prejeli po 1000 evrov.Od slovenskih boksarjev si jih je v članski konkurenci prislužil prislužil(Golden Gloves), ki je zmagal v finalu velterske kategorije (do 69 kilogramov), potem ko so njegovega madžarskega tekmecav tretji rundi diskvalificirali. Blizu glavni nagradi so bili od naših borcev v absolutni konkurenci tudi(do 56 kg),(do 64 kg),(do 69 kg),(do 75 kg) in(do 91 kg), ki so izgubili v zaključnih dvobojih.Za najboljšega boksarja turnirja so razglasili Madžara(do 75 kg), naš najboljši je bil Petrič, najboljšo borbo pa sta prikazala Šircelj in Švedv finalu velterske kategorije B.V mladinski konkurenci jev slovenskem zaključnem obračunu supertežke kategorije (nad 91 kg) premagal, v finala pa so se od naši prebili še(do 64 kg),(do 75 kg) in(do 91 kg).»Večmesečno delo se je obrestovalo. Slovenski boksarji so se odlično odrezali, mednarodni delegat in vodja turnirjapa nas je zelo pohvalil za organizacijo. Pozitivno oceno bo posredoval tudi odgovornim pri evropski zvezi, tako da bi to tekmovanje kaj lahko postalo tradicionalno, kar je tudi naša želja,« je črto pod turnir potegnil nekdanji vrhunski mariborski boksar in zdaj trener