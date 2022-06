Poker spoprijema z orodjem se je izplačal

V nadaljevanju preberite:

Stvarna pričakovanja so se uresničila, seveda tudi z ozirom na to, da je bila tokratna tekma svetovnega pokala v športni gimnastiki na domačih tleh v Kopru. Tjaša Kysselef in Teja Belak sta namreč v preskoku poskrbeli za dve uvrstitvi na zmagovalne stopničke. Kysselefova je bila druga, Belakova tretja. Na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki pa se je izkazala Jekaterina Vedenejeva.