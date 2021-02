Polomljeni Tiger Woods že operiran (VIDEO)

Tiger Woods ima burno življenje. FOTO: Andy Lyons/AFP

Burno življenje, vzpon in padec

Ameriški zvezdnik golfaje bil vpleten v prometno nesrečo, je potrdila policija v Los Angelesu. Potem, ko so ga gasilci rešili iz močno poškodovanega avtomobila, ki se je prevrnil, so ga odpeljali v lokalno bolnišnico.Podrobnosti o poškodbah Woodsa in vzroku za nesrečo policija takoj po nesreči ni razkrila. Italijanska tiskovna agencija Ansa pa je poročala, da naj bi imel 45-letni športnik, ki okreva po operaciji hrbta, večkrat zlomljene noge in da so se zdravniki odločili za takojšnjo operacijo, poroča STA. Njegovo življenje ni ogroženo.Woods je obiskal Los Angeles zaradi dvodnevnih promocijskih obveznosti in slikanja v okviru turnirja PGA Tour's Genesis Invitational. Že v ponedeljek so se pojavile v javnosti slike zvezdnika, kako igra golf z nekdanjim košarkarjemin igralcem, na katerih je bilo videti, da ima Woods še vedno težave z gibanjem.Nazadnje je Woods igral decembra lani, nato pa je moral vnovič na operacijo hrbta, že peto. Prav zaradi zadnje poškodbe ni bilo jasno, kdaj se bo spet lahko vrnil na zelenice.Woods že vrsto let polni naslovnice, ko je bil na vrhu najboljših igralcev, ga je za nekaj let z igrišč oddaljila spolna afera. Izkazalo je, da je bil spolni odvisnež in imel tudi med turnirji razmerja z neznankami. Prešuštvo je leta 2010 povzročilo ločitev s švedsko manekenkoLeta 2017 je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog.Dve leti je prijateljeval z ameriško smučarsko zvezdnico