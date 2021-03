Pomladno prebujanje

Darja Kapš opaža pozitivne premike.



Spoštovane šahovske dame, le vztrajno in pogumno naprej

Upanje na boljše čase, ki bodo odpravili temačno obdobje epidemije, je živo in v pripravah na visoke tekmovalne in organizacijske šahovske cilje v bližnji prihodnosti.Svoj lonček v tem procesu so pristavile tudi predstavnice nežnejšega spola, ki so 8. marec – praznik ob mednarodnem dnevu žena, izkoristile za spodbujanje mlajših generacij šahistk za vstop v profesionalni šahovski svet. Ta je po večini, razumljivo, še vedno predvsem moški, a prav zaradi zavedanja žensk se tudi ta trend spreminja. Na pobudo šahistk in ob podpori mednarodne krovne šahovske organizacije FIDE je bilo ob mednarodnem dnevu žena izvedenih kar nekaj zanimivih šahovskih dogodkov po vsem svetu.Vsebinsko najbolj odmeven se je odvil na spletu, v eminentni družbi nekaterih najbolj prepoznanih in ozaveščenih šahovskih aktivistk v tem trenutku: aktualne podpredsednice FIDE in latvijske velemojstrice(med drugim nekdanja finančna ministrica Latvije in poslanka Sieme), ukrajinske velemojstrice(nekdaj slovenske reprezentantke, danes čvrsto usidrane v svetovnem šahovskem vrhu) in ameriške velemojstrice(programske direktorice uspešne šahovske televizije »US Chess«).To je zgolj nekaj zvenečih imen, ki ozaveščajo in opogumljajo svoje šahovske kolegice na njihovih šahovskih poteh. Spregovorile so o svojih izkušnjah, kako je biti ženska v šahovskem svetu, kako močni so ponekod še vedno stereotipi o ženskah v šahu, kako pomembno je, da ostajamo zvesti svojim načelom in da hrabro premagujemo ovire na poti do cilja.Veliko pozitivnih premikov v ženskem šahu se je zgodilo tudi pri nas: izenačujejo se nagrade na uradnih prvenstvih pod okriljem Šahovske zveze Slovenije, na vodstvenih položajih šahovskih organizacij vse pogosteje srečujemo ženske. A najpomembnejše je to, da se interes prebuja prav med ženskami samimi. Legendarna revija Šahovska misel je uvedla rubriko Ženski šah, ki jo bodo pripravljale šahistke. Kot zanimivost morda omenimo še, da se nekdanje in aktualne reprezentantke redno srečujejo, vzdržujejo odnose in aktivno delujejo v šahovski sferi.Tudi sicer so šahistke v slovenskem šahu v zadnjem obdobju močno v ospredju, tako rezultatsko kot tudi promocijsko. Zato, spoštovane šahovske dame, le vztrajno in pogumno naprej …