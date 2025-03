Portret: prva ženska, prva Afričanka, najmlajša predsednica

Mednarodni olimpijski komite (MOK), krovna hiša svetovnega športa, bo prihodnjih osem let v rokah Kirsty Coventry, 41-letne nekdanje odlične plavalke iz Zimbabveja, ki je že v prvem krogu volitev za novega predsednika MOK opravila s šestimi tekmeci (prejela je 49 od 97 glasov).

Za darilo 100.000 dolarjev v gotovini

Thomas Bach, ki vodi MOK maksimalno dovoljenih 12 let, je v Grčiji dobil naslednico, ki jo je tudi podpiral, primopredaja bo 23. junija. Kaj si lahko obeta svetovni šport, potem ko smo v luksuznem resortu Costa Navarino na jugozahodu Peloponeza videli zmago sil kontinuitete? Gotovo bo zavela na čelu MOK vsaj delna sprememba, ki jo je – mimogrede – včeraj podprl tudi predsednik OKS Franjo Bobinac. Kirsty Coventry je namreč prva ženska in prva Afričanka na čelu MOK ter pri 41 letih njegova najmlajša predsednica do zdaj.

Prve olimpijske igre bo v novi vlogi spoznala naslednjo zimo v Milanu in Cortini. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

V času zapletenih in negotovih geopolitičnih razmer ji bosta prišli prav tudi njena volja in železna disciplina, s katerima je obogatila domačo vitrino s sedmimi olimpijskimi kolajnami v plavanju – najboljša je bila v disciplini 200 metrov hrbtno –, štiri je osvojila tudi na igrah leta 2008 v Pekingu, na katerih je opozorila nase tudi srebrna slovenska plavalka Sara Isaković. Tedanji predsednik Zimbabveja Robert Mugabe jo je označil za »zlato dekle« in ji osebno izročil 100.000 dolarjev v gotovini. Sodišče jo je oprostilo obtožbe, da naj bi od Mugabeja prejela tudi posestvo, ki ga je pred tem zaplenil enemu od veleposestnikov.

Prve olimpijske igre v novi vlogi v Milanu in Cortini

Nova predsednica MOK ima dva otroka z dolgoletnim menedžerjem, pri komaj 34 letih je postala ministrica za mlade, umetnost, rekreacijo in šport v 17-milijonskem Zimbabveju, kar je še danes. Zaščititi želi ženski šport s prepovedjo nastopa transspolnih žensk v ženskem športu, povečati prihodke MOK v štiriletnem ciklu 2024–2028 na dobrih osem milijard evrov in uspešno krmariti šport v času zgodovinskih geopolitičnih izzivov, ki jih ponuja (morebitna) vrnitev ruskih in beloruskih športnikov pod olimpijske kroge. V Parizu so lani nekateri tekmovali pod zastavo MOK.

Prve olimpijske igre bo v novi vlogi spoznala naslednjo zimo v Milanu in Cortini, še večji izziv pa bo uspešno spraviti pod streho olimpijado, ki bo doživela vrhunec leta 2028 v Los Angelesu, ko si bo oder delila tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.