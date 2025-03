Imane Khelif odgovorila Trumpu: Sem ženska, ne transspolna oseba

Alžirska boksarka Imane Khelif, ki je bila ena najbolj kontroverznih sodelujočih na olimpijskih igrah v Parizu, se je v intervjuju za ITV News odzvala na izjave Donalda Trumpa, povezane s priznanjem samo dveh spolov v ZDA, in sporočila, da bo svoj naslov branila na naslednjih igrah v Los Angelesu leta 2028.

Potem ko je na lanskih olimpijskih igrah osvojila naslov v kategoriji boksark do 66 kilogramov, je bila Alžirka deležna številnih kritik in žaljivk. Mnogi so ji očitali, da je goljufala in da na olimpijskih igrah ne bi smela sodelovati, saj ji na šampionatu v New Delhiju Svetovna boksarska zveza (IBA) ni dovolila nastopiti, češ da je padla na testu spolov – IBA namreč na ženskih tekmah ne dovoljuje tekmovati boksarjem s kromosomoma XY in visoko ravnjo testosterona.

Boksarka je lahko kasneje kljub vsemu nastopila na olimpijskih igrah, saj Mednarodni olimpijski komite ne priznava IBA zaradi finančnih nepravilnosti, naposled pa je Imane v finalu po vsega 46 sekundah premagala Italijanko Angelo Carini in osvojila zlato.

Zdaj je za tuje medije odgovorila na kritike Donalda Trumpa. Ta je februarja podpisal izvršni ukaz o prepovedi udeležbe transspolnih oseb v ženskih športih. Ob podpisu se je spotaknil ob zlato medaljo Imane Khalif in dejal: »Nikoli ne bomo pozabili olimpijskih iger v Parizu, kjer je boksar ukradel zlato medaljo v ženski kategoriji.«

Khalifova je ameriškemu predsedniku v odgovor dejala, da je »govoril neumnosti samo zato, ker ni imel nič boljšega povedati. Po moji zmagi so vsevprek letele obtožbe brez dokazov ali zanesljivih informacij.«

Trumpov komentar, čeprav napačen, pa je še prilil olja na ogenj. »Ko sem videla, kaj o meni govorijo slavne osebe, vodje držav in nekdanji atleti, me je šokiralo,« je dejala Khelifova in dodala: »Te klevete me ne strašijo. Bila sem rojena kot ženska, bila sem vzgojena kot ženska in že vse življenje živim kot ženska.«

»Tudi mojo mater so govorice prizadele in je zaradi tega redno obiskovala terapije. Celotna Alžirija je bila pod pritiskom. Na podlagi izmišljotin je nastala medijska kampanja in to se ne sme ponoviti,« je sklenila.