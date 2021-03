Potrjen prestižni spopad jadralcev na Novi Zelandiji

Prireditelji prestižne jadralske tekme pokal Amerike so določili nov datum začetka letošnje izvedbe. Po dogovoru z oblastmi so prireditelji na Novi Zelandiji za datum prve regate pred Aucklandom določili 10. marec.



Prva regata finala 36. pokala Amerike bi morala biti po prvotnem urniku že v soboto, vendar so začetek tekmovanja morali zaradi strožjih koronskih omejitev na Novi Zelandiji prestaviti. Zdaj so prireditelji dosegli dogovor s pristojnimi oblastmi. Prva regata dvoboja med domačo posadko Emirates Team New Zealand in izzivalko Luno Rosso bo tako 10. marca, potem pa so za zdaj določeni tekmovalni dnevi še 12., 13., 14. in 15. marec.

Luna Rossa ugnala Britance

Zmago na prestižnem jadralskem tekmovanju si bo prijadrala posadka, ki bo prva zbrala sedem zmag na regatah. Luna Rossa si je pravico nastopa v finalu priborila s prepričljivo zmago v nedavnem obračunu izzivalcev, ko je s 7:1 v zmagah ugnala britansko posadko Ineos Team.

