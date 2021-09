Pred velikim obračunom bo najverjetneje bral Biblijo

Anthony Joshua zase pravi, da se je še izboljšal. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Na štadionu nogometnega kluba Tottenham Hotspur je že bolj ali manj vse nared za sobotni boksarski spektakel, na katerem se bosta v glavnem obračunu večera v težki kategoriji udarila britanski šampion(24 zmag, 22 s k. o., 1 poraz) in neporaženi ukrajinski as(18 zmag, 13 s k. o.). Angleški prireditelji pričakujejo, da bodo razprodali tribune, ki sprejmejo dobrih 60.000 gledalcev.Usik je v London pripotoval zelo dobro razpoložen. »Ne, nič nisem živčen. Le zakaj bi bil? To bi mi namreč zgolj škodilo in ne koristilo. Pred dvobojem bom najverjetneje bral knjigo (Biblijo) ali si pogledal kakšen film in govoril s svojimi najbližjimi,« je otoškim novinarjem pojasnil 34-letni Ukrajinec in pristavil, da bo to njegov doslej največji obračun v karieri.»Joshua mi predstavlja največji izziv, je olimpijski prvak in ima tri šampionske pasove (IBF, WBA in WBO),« je dejal Usik, ki verjame, da bo ring zapustil dvignjenih rok. »Za Anthonyja bo težje kot zame, ker bo branil tri naslove svetovnega prvaka in povrhu boksal pred svojimi številnimi navijači,« je olimpijski šampion iz Londona 2012 v težki kategoriji (Joshua si je tedaj zlato lovoriko priboksal v supertežki kategoriji) prepričan, da bo tri leta mlajši Anglež pod večjim pritiskom kot on.O ničemer drugem kot o zmagi ne razmišlja niti Joshua. »Med pandemijo sem se še izboljšal in dobro proučil Oleksandra,« je razkril Joshua.