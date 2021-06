Predsednik Moka olimpijce znova pozval k cepljenju

Thomas Bach je to storil, četudi naj bi bilo 85 odstotkov članov vseh olimpijskih reprezentanc že cepljenih proti novemu koronavirusu.



»Tudi če te številke presegajo naša pričakovanja, pozivam nacionalne olimpijske komiteje in vodstva olimpijskih delegacij, da si še naprej prizadevate k povečanju te številke,« je v pismu zapisal Bach, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).



Skoraj vsi člani delegacije Moka, ki bodo v Tokiu, so bili cepljeni ali pa so novi koronavirus že preboleli. Med predstavniki medijev je ta stopnja 70- do 80-odstotna. »To kaže na globoko spoštovanje japonskih gostiteljev in vseh, ki sodelujejo pri izvedbi OI,« je dejal Bach.

Pod drobnogledom bo vsak korak

Sedeminšestdesetletni Nemec je športnike znova pozval, naj se pred odhodom na OI seznanijo z vsemi ukrepi proti širjenju virusa.



»Spomniti vas želim, da vsi predstavljamo olimpijsko gibanje in da bodo oči sveta uprte v nas, opazovan bo vsak naš korak,« je poudaril Bach.

