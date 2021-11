Predsednik si veliko obeta od Tjaše Ristić

V Dubaju se bo jutri začelo 25. svetovno prvenstvo v karateju, na katerem se bo za čim boljše uvrstitve potegovalo pet slovenskih borcev. Naše najbolj vroče železo v ognju bo bržkone Tjaša Ristić (do 61 kg), predlanska evropska podprvakinja iz Guadalajare, ki se lahko pohvali tudi s številnimi drugimi uspehi.

»Moram priznati, da se že neizmerno veselim svetovnega prvenstva. Tudi zaradi naše najboljše karateistke Tjaše Ristić, ki je pripravljena celo za kolajno. To je navsezadnje pred kratkim potrdila tudi z osvojitvijo naslova balkanske prvakinje in prebojem v veliki finale turnirja premier league v Moskvi,« je bil pred odhodom v Združene arabske emirate optimističen Borut Strojin, novi-stari predsednik Karate zveze Slovenije (KZS).

Ob 28-letni članici KK Kranj se bodo pod slovensko zastavo v Dubaju, kjer bo sicer sodelovalo kar 1054 karateistov iz 117 držav, pod vodstvom trenerjev Matije Matijevića in Bojana Marinčka borili še Urša Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), Kiti Smiljan (KK Ljubljana, do 68 kg), Niklas Tamše (KK Shotokan Radenci, do 60 kg) in parakarateistka Diandra Bekčić (KK Velenje).

Slovenski karate se lahko doslej pohvali le z enim odličjem na svetovnih prvenstvih, ki ga je leta 1994 v Koti Kinabaluju v Maleziji osvojil takrat bronasti Klemen Stanovnik v kategoriji do 70 kilogramov.