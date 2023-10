Prek samuraja do olimpijskega raja

V nadaljevanju preberite:

Slovenski odbojkarji so na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Parizu po štirih zmagah v skupini B v Tokiu doživeli prvi poraz. Tekmo z ZDA so odigrali brez obolelega kapetana Tineta Urnauta, ki ga ni bilo niti ob robu igrišča v dvorani Jojogi. Tekmeci iz Severne Amerike so slavili zmago s 3:1 (18, -21, 20, 18). Tudi z Urnautom bi bila druga reprezentanca s svetovne razpredelnice, Slovenija je sedma, zelo trd oreh za streti, tako pa bo današnji obračun z gostiteljico Japonsko ob 12.25 po slovenskem času bržkone odločilen, kdo bo ob ZDA neposredno odpotoval na OI v mesto luči. Našo izbrano vrsto v nedeljo ob 9. uri čaka še dvoboj s Srbijo, ki ima po porazih s Turčijo in včeraj z Japonsko le še teoretično slamico upanja za takojšnji preboj v francosko metropolo. Američani so se proti Slovencem pokazali kot telesno odlično grajena in pripravljena ekipa, pa čeprav je kar nekaj odbojkarjev za poklicni šport v že zelo zrelih letih. Več podrobnosti v članku.