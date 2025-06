Premier Golob bo na Moku predstavil pomen vlaganj v slovenski šport

Predsednik vlade Republike Slovenije Robert Golob se bo danes v Lozani na povabilo predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha udeležil vrha Olympism365. Kot govorec bo po napovedih Moka predstavil poglede na sodelovanje med politiko in olimpijskim gibanjem pri krepitvi pozitivnih učinkov športa v družbi.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da bo Golob v govoru izpostavil pomen strateških vlaganj v šport. Po njihovih navedbah bo poudaril, da uspehi slovenskih športnikov na velikih mednarodnih tekmovanjih niso naključni, temveč so rezultat dolgoletnih vlaganj v razvoj mladih športnikov, športno infrastrukturo in partnerstva med javnim ter športnim sektorjem.

Predsednik vlade se v govoru predvidoma ne bo osredotočil zgolj na vrhunski šport, temveč bo obravnaval tudi pomen športa za vse starostne skupine. Predstavil naj bi slovenski pristop, ki s programi v izobraževalnem sistemu, zagotavljanjem dostopne rekreacije in spodbujanjem aktivnega življenjskega sloga naslavlja vse generacije. Govor naj bi vključeval tudi pomen športa kot dejavnika pri oblikovanju bolj zdrave, vključujoče in povezane družbe.

Dvodnevnega zasedanja v Lozani se bosta po informacijah Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) udeležila tudi predsednik Franjo Bobinac in direktor sektorja za šport Blaž Perko.

Na vrhu z geslom »Šport za boljši svet« po navedbah organizatorjev sodeluje približno 250 predstavnikov iz približno 100 organizacij. Ob robu zasedanja so predvidena tudi dvostranska srečanja predsednika vlade Goloba. Med sogovorniki naj bi bili predsednik Moka Thomas Bach, članica Moka in predsednica njegove komisije športnikov Kirsty Coventry, predstavnik Evropske komisije za področje športa ter generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Strategija Olympism365 Mednarodnega olimpijskega komiteja je usmerjena v krepitev vloge športa pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Med njenimi glavnimi usmeritvami sta zagotavljanje dostopa do športnih programov v skupnostih za čim širši krog ljudi ter spodbujanje družbenega prepoznavanja vrednot in storitev, ki jih nudijo varne, vključujoče in trajnostne športne organizacije.