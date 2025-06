Reformirana liga prvakov za ACH Volley najboljša možna stvar

V nadaljevanju preberite:

Oranžni zmaji bruhajo ogenj. Saj pri državnem in pokalnem odbojakrskem prvaku ACH Volleyju že morajo, ko imajo z novimi reprezentančnimi zmaji in »zmajčki«, ki so že v tivolskem brlogu, nad dva milijona evrov klubskega proračuna. Ob Tinetu Urnautu, Alenu Pajenku in Tončku Šternu je novi (stari) zmaj tudi Gregor Ropret. Zaradi počitka po olimpijski sezoni ga je v dresu slovenske izbrane vrste morebiti pričakovati na zadnjem turnirju lige narodov, od 16. do 20. julija v Ljubljani, zagotovo pa na septembrskem svetovnem prvenstvu. Torej je tokrat pogovor z njim potekal o klubskih zadevah. Kaj meni ob vrnitvi v ljubljanski klub, o predvideni novi formuli odbojkarske lige prvakov, zakaj ACH Volley nima nobenega tujega igralca, in o zadnji klubski sezoni na Poljskem, ki je minila s kar nekaj pretresi, preberite v članku.