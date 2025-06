Olimpija je hodila po robu, a preživela

Finale državnega košarkarskega prvenstva se je začel s pričakovano zmago Cedevite Olimpije, ki pa nikakor ni bila lahka. Krka je nudila dober odpor državnim prvakom, a na koncu vseeno morala priznati poraz s 73:75.

Olimpija je igrala brez Andrije Stipanovića in DJ Stewarta, ki nista prijavljena za finale, in Devina Robinsona, ki je zaradi poškodbe že sklenil sezono, na drugi strani je manjkal Tayler Persons. Novomeščani so finale dočakali precej bolj utrujeni, šele v nedeljo so odpravili Ilirijo v polfinalu, a so se dobro upirali tekmecem, ki so jih premagali na vseh petih letošnjih dvobojih.

Vse do končnice je Krka vztrajal ob boku Olimpije, ki ni ušla na varno prednost. Po dveh zgrešenih prostih metih Jake Blažiča v končnici so imeli napad za izenačenje na 73, a je Olimpija pametno storila osebno napako, tudi Novomeščani pri prostih metih niso bili zanesljivi in zmaga je odšla v Ljubljano.

Krka je nudila dober odpor v domači dvorani. FOTO: KK Krka

»Sigurno smo pričakovali težko tekmo, tudi sami smo bili nekoliko nervozni, zato smo naredili veliko napak. Krka je bila v dobre ritmu, zadevali so odprte mete in zato smo na koncu imeli težave. Na naslednji tekmi moramo od samega začetka igrati bolj agresivno, bolj čvrsto in upam, da naslednje tekme ne bodo šle tako na nož do samega zaključka,« je razplet ocenil Gregor Glas, s 13 točkami prvi strelec Ljubljančanov, prav toliko jih je pri Krki zbral Robert Jurković.

Druga tekma bo na sporedu v četrtek zvečer (20.00) v Stožicah.