Prihaja bum jadranja na deski

Razred z velikim potencialom

»Po dolgem času je opremo, ki se uporablja za rekreativne namene, možno uporabiti tudi na tekmovanjih najvišjega razreda.«

Oprema za 8000 evrov

Podmladek se že oblikuje

V Žusterni je koprski klub jadralcev na deski Bum minuli konec tedna izvedel drugo zaporedno državno prvenstvo za tekmovalce teh atraktivnih jadralnih razredov. Oči so bile najbolj uprte v kategorijo iQFOiL, ki je postala novi olimpijski razred za Pariz 2024 in bo nadomestila aktualni RS:X.»Po dolgem času je opremo, ki se uporablja za rekreativne namene, možno uporabiti tudi na tekmovanjih najvišjega razreda. To pomeni, da je dosti lažje doseči množičnost na tekmovanjih in s tem tudi oblikovanje osnovne baze jadralcev,« je pojasnil predsednik kluba, ki je tudi član strokovnega sveta JZS, zadolžen za področje jadranja na deski.Na državnem prvenstvu je v razredu foil, ki je osnova za olimpijsko disciplino iQFOiL, tekmovalo 14 jadralcev, kar že kaže na to, da se oblikuje najbolj množičen olimpijski jadralni razred v Sloveniji. Letos je na državni prestol sedel naš najuspešnejši olimpijski jadralec na deskiin na drugo mesto zrinil lanskega prvaka Jana Kosmino, ki trenutno nima olimpijskih načrtov. Tretji je bil mladi Prekmurec, 15-letnapa je bila tudi letos najboljša med ženskami.Odličen potencial za vidne dosežke imata prav mladinca Bine Banfi in Lina Eržen, ki je bila doslej med najboljšimi na svetu v razredu freestyle, v katerem je tekmovala skupaj z mlajšim bratom Valom. Obiskuje srednjo šolo v Kopru in izkorišča bližino morja za trening, zato odlično napreduje. Banfi ima za trening v Mariboru nekoliko slabše razmere, njegov trener pa je letošnji državni prvak Stojan Vidakovič, ki je na skupnih tekmah prevzel tudi delo z Lino.»Že dolgo se ni zgodilo, da bi se svet jadralcev na deski tako združil v eni kategoriji,« je poudaril Malej. Eden od razlogov je zagotovo, da se cena kompleta olimpijske opreme začne že pri 8000 evrih. Za omejitev monopola pri proizvodnji opreme so poskrbeli v ustanovni listini razreda, da pa je zanimanja med proizvajalci veliko, je potrdil tudikot zastopnik proizvajalca Patrik Windsurf. Poleg tega lahko tekmovalci opremo zelo preprosto in poceni prevažajo s seboj na letalih, kar še dodatno poceni udeležbo na pripravah in tekmovanjih po svetu. Velika prednost je tudi, da so pri nas pogoji za trening primerni. Tudi Samo Lozej, predsednik Jadralne zveze Slovenije, je že napovedal, da bo za zagon novih olimpijskih disciplin v okviru proračuna zveze predlagal, da se del sredstev nameni za nabavo opreme.Trener mladinske sekcije v klubu KJD BUM Koper Tine Slabe, doslej najuspešnejši slovenski profesionalni jadralec na deski, je poskrbel za nabavo petih jadralnih desk T293 in napoveduje prvo jadralno šolo za najmlajše že to poletje: »Trenutno za jadranje na deski postavljamo začetno strukturo za otroke med 8. in 15. letom. Pri tej starosti je povsod po svetu osnova za delo razred T293, nato pa se bodo lahko odločali za prehod v olimpijske ali neolimpijske razrede.«