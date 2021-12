Prihodnje leto z 8,619 milijona evrov odhodkov in prihodkov

Na današnji seji skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so potrdili delovni in finančni načrt za naslednje leto, ko je predvideno 8,619 milijona evrov prihodkov in odhodkov. Osrednji dogodek bodo zimske olimpijske igre februarja v Pekingu. Plaketo OKS je dobil Tone Jagodic, častno listino za življenjsko delo pa Janez Matoh.

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je podal poročilo o opravljenem delu in zavezah, ki jih je dal na lanski decembrski skupščini. Navedel je, da so storili praktično vse na področjih, na katerih je imel OKS popoln nadzor. Precej manj je pozitivnih korakov na tistih, ki so v rokah države ali lokalnih skupnosti, predvsem pa se ne zvišujejo sredstva glede na sprejete akte za dejavnosti v športu, ki se financirajo iz državnega proračuna, je dejal Gabrovec. Pozval je športne organizacije, da več storijo, da bi Slovenci namenili del dohodnine športu.

Pred volitvami na vseh področjih, tudi v OKS

»Prihodnje leto bodo v Sloveniji volitve na vseh področjih, kot zadnje bodo čez natanko leto še v OKS,« je spomnil Gabrovec, ki je sedem let na čelu samostojnega slovenskega olimpijskega gibanja, po pokojnem Janezu Kocijančiču drugi predsednik v zgodovini. O spremembah pravil OKS, kar je v zadnjih mesecih dvignilo precej prahu, tudi v luči boja za predsedniški položaj v OKS, niso odločali, Gabrovec je podal le informacije. Obravnavali jih bodo na izredni seji skupščine spomladi prihodnje leto, bilo pa je nekaj razprav že tudi tokrat.

V uvodu so podelili priznanja, plaketo je dobil Tone Jagodic, ki je do leta 2015 kot prvi v OKS opravljal delo generalnega sekretarja, zdaj pa je med drugim vpet v delovanje Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). Janez Matoh je bil v dveh mandatih podpredsednik OKS, več kot dve desetletji je bil tudi bil prvi mož slovenske in tudi jugoslovanske gimnastike.

Častno listino so dobili tudi Filip Flisar, nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu, nekdanji podpredsednik OKS Matjaž Jemec in Janko Kosmina, član prvega izvršnega odbora OKS, gospodarstvenik ter jadralni olimpijec.