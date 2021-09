Proti komu niso zalegli koši Nesterovića, Bečiroviča in Gorenca?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (28. 8.):

1. B) Z enajstmetrovko; 2. A) Dvojec Čop-Špik; 3. C) Jima Courierja. Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.1. B) Z enajstmetrovko; 2. A) Dvojec Čop-Špik; 3. C) Jima Courierja.

A) Grčija

B) Izrael

C) Latvija

A) 13

B) 23

C) 33

A) Billie Jean King

B) Chris Evert

C) Martino Navratilovo

1. Jutri bo minilo 20 let, odkar so slovenski košarkarji na EP v Turčiji prejeli zaušnico, po kateri so se vrnili domov že po treh odigranih tekmah. Po polomu proti Španiji (61:85) so sicer vstali iz pepela in ugnali gostitelje prvenstva z 71:57, a nato po podaljšku klonili v odločilnem dvoboju za napredovanje kljub 19 točkamin. Kdo je bil usodni tekmec?2. V zadnjih dneh je glavna tarča športnih medijev. Odlični nogometaš PSG in francoske reprezentance je že pred tremi leti, ko je bil star 19 let, poskrbel za drugi najdražji prestop vseh časov po Brazilcu. Parižani, ki so si ga najprej izposodili od Monaca za eno sezono, so ga odkupili za 180 milijonov evrov. Koliko golov je zabil v prvi sezoni pri PSG v francoski ligi?3. Na današnji dan leta 1977 jepostala najmlajša udeleženka odprtega prvenstva ZDA v tenisu, pri 14 letih, 8 mesecih in 20 dneh starosti je ugnala Nemkos 3:6, 6:3, 6:1. Američanka se je nato ostala v igri do četrtfinala, pravi vrhunec pa je dosegla dve leti pozneje, ko je postala najmlajša zmagovalka v zgodovini US Opna. Koga je premagala v finalu?