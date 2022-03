Prvi izzivi uspešno pod streho

Na brežiškem gradu se je v soboto s slavnostno otvoritvijo pričelo posamično evropsko prvenstvo v šahu. Osrednji gost dogodka je bil predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Izrazil je zadovoljstvo, da se prvenstva v Sloveniji udeležuje rekordno število ukrajinskih šahistov (37) ter pohvalil ŠZS kot organizatorja, da je z dobrodelno noto nekaterim od njih omogočila nastope v Čatežu.

Tudi predsednik Šahovske zveze Slovenije Milan Brglez je bil oster do vojne. Poudaril je, da današnji čas bolj kot kadarkoli od nas zahteva delovanje v sloganu mednarodne šahovske skupnosti »Gens una sumus« (Ena družina smo). Spomnil je, da leto poteka v znamenju žensk v šahu in da Slovenija v tem pogledu prednjači v svetu. Prvič v zgodovini ima evropsko člansko prvenstvo glavno sodnico – slovensko velemojstrico Ano Srebrnič.

Zveza se sooča z zahtevnimi organizacijskimi izzivi, ki jih povzročata vojna v Ukrajini in epidemija koronavirusa. Tako do zadnjega trenutka ni bilo znano, koliko šahistov se bo zglasilo na sodniški prijavni mizi v Čatežu. Končno število udeležencev se je ustavilo pri 317 igralk in igralcev iz 39 držav. Šahistov z nazivom velemojstra je 114, tekmuje tudi 29 žensk. Številke bi bile v normalnih okoliščinah bistveno višje, predvsem bi v Sloveniji lahko gostili nekatere najboljše ruske šahiste, ki jih sedaj pogrešamo na seznamu nastopajočih.

Darja Kapš

V nedeljskem uvodnem krogu so glavni favoriti dosegli pričakovane zmage, a niso imeli vsi lahkega dela. Prvi nosilec Čeh David Navara je hitro vknjižil točko, medtem ko sta dva izmed favoritov, tretji nosilec Anton in šesti nosilec Krivoručko, zgolj remizirala. A presenečenja v prvem kolu so pogost pojav v športu. Med številčno slovensko zasedbo je vsa šesterica nosilcev – Beljavski, Šebenik, Šubelj, Markoja, Tratar in Dobrovoljc – dosegla zmage. Izkazala se je tudi Unukova, ki se je proti nemškemu velemojstru Fridmanu v boljši poziciji zadovoljila z remijem. Ugoden remi je dosegel še en naš mednarodni mojster Špalir, in sicer proti favoriziranemu nemškemu reprezentantu Bluebaumu.

Borbene partije v Čatežu je mogoče spremljati preko neposrednega prenosa ob zanimivih komentarjih priljubljenega velemojstra Alojzija Jankoviča, ki je hrvaškemu občinstvu dobro poznan s popularno oddajo o šahu na tamkajšnji nacionalni televiziji. Letošnje EP si je mogoče ogledati tudi na prizorišču. Tega bodo veseli predvsem naši šahisti, saj je moralna podpora ob šahovnici močnejša od tiste na daljavo.