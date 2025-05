Putinov prijatelj se noče umakniti

V nadaljevanju preberite:

Ime Ališerja Usmanova je zlasti v prostoru nekdanje Sovjetske zveze dobro znano. Gre za uzbekistanskega milijarderja, vrsto let predsednika Mednarodne sabljaške zveze in tudi prijatelja ruskega vladarja Vladimirja Putina. Kakšna je usoda bogatega Uzbekistanca doletela, ko je Rusija napadla Ukrajino? Kako nanj gledajo pri mednarodni zvezi, kdo ga je začasno nasledil? Kakšen je bil nazadnje potek in razplet volitev za predsednika te krovne organizacije sabljačev v Taškentu? Kdo se je najbolj zoperstavil Usmanovu? In kakšna je bila ne nazadnje vloga nekdanjega predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha, nekoč zlatega nemškega olimpijca v sabljaškem športu?