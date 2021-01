Raka je zradirala iz telesa in tako dosegla svojo največjo zmago

V nadaljevanju preberite:

»Na pregledu, ki sem ga imela 22. decembra, mi je onkologinja sporočila, da smo dosegli popolno remisijo. To pomeni, da v mojem telesu ni več rakavih celic,« nam je zaupala Anja Štangar. S čudovito novico je dobila najlepše darilo za božič, novo leto in 25. rojstni dan, ki ga je praznovala 6. januarja. »Zares mi je odleglo šele takrat, ko sem odkorakala skozi izhodna vrata onkološkega inštituta,« je razkrila odlična judoistka ljubljanske Olimpije in večkratna državna prvakinja, ki nam je zaupala tudi zanimivo željo, povezano z njeno sestro Marušo, ki jo čaka nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.