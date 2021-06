Razočarani Bottas povzdignil glas

Rezultati dirke za veliko nagrado Francije v Le Castelletu:

1. Verstappen (Niz, Red Bull) 1;27:25,770, 2. Hamilton (VB, Mercedes) + 2,904, 3. Perez (Meh, Red Bull) 8,811, 4. Bottas (Fin, Mercedes) 14,618, 5. Norris (VB, McLaren) 1:04,032, 6. Ricciardo (Avst, McLaren) 1:15,857,7. Gasly (Fra, AlphaTauri) 1:16,596, 8. Alonso (Špa, Alpine) 1:17,695, 9. Vettel (Nem, Aston Martin) 1:19,666, 10. Stroll (Kan, Aston Martin) 1:31,946.

Rdeči biki že na ravninah hitrejši od črnih puščic

Max Verstappen (desno) je znova premagal Lewisa Hamiltona. FOTO: Yves Herman(Reuters

Vrstni red za svetovno prvenstvo (7/23):

Vozniki: 1. Verstappen (Niz, Red Bull) 131, 2. Hamilton (VB, Mercedes) 119, 3. Perez (Meh, Red Bull) 84, 4. Norris (VB, McLaren) 76, 5. Bottas (Fin, Mercedes) 59, 6. Leclerc (Mon, Ferrari) 52, 7. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 42, 8. Gasly (Fra, AlphaTauri) 37, 9. Ricciardo (Avst, McLaren) 34, 10. Vettel (Nem, Aston Martin) 30.

Konstruktorji: 1. Red Bull 215, 2. Mercedes 178, 3. McLaren 110, 4. Ferrari 94, 5. AlphaTauri 45, 6. Aston Martin 40, 7. Alpine 29, 8. Alfa Romeo 2.

Po veliki nagradi Francije je jasno, da Mercedesova ekipa, ki lovi že osmo zaporedno konstruktorsko lovoriko, ni več prevladujoča sila v formuli 1. V Red Bullu so se namreč včeraj veselili tretje zmage zapovrstjo, potem ko so po uličnih progah v Monte Carlu in Bakuju v svojo korist odločili tudi dirko na klasični stezi v Le Castelletu.Veliki junak sedme letošnje preizkušnje je bil vodilni v skupni razvrstitvi. In to kljub temu, da se mu je v prvem zavoju prikradla napaka in je zdrsnil s proge, kar je s pridom izkoristil njegov veliki tekmecin se z Mercedesovo »črno puščico« mimo njega odpeljal v vodstvo. Poceni zapravljeno prvo mesto si je nizozemski zvezdnik pridirkal nazaj v dvajsetem krogu po zaslugi hitrejšega prvega postanka v boksih, toda angleški šampion se ni vdal. Začel je na vso moč pritiskati na Verstappna, ki je začel prek radijske zveze tarnati, da zavoljo gum, ki so se naglo obrabljale, v takšnem ritmu ne bo zdržal do konca.Red Bullovi strategi so staknili glave in po temeljitem razmisleku spremenili taktiko, tako da so »pobesnelega Maxa« v 33. krogu še drugič poklicali na menjavo pnevmatik. Z novimi je Verstappen uprizoril popoln napad, kot po tekočem traku nizal izjemne kroge ter topil zaostanek za Hamiltonom in njegovim drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem. Ko 31-letni Finec v 44. krogu ni mogel več odbiti napada osem let mlajšega Nizozemca, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo dohitel in prehitel tudi branilca lovorike.Da bo 36-letni Anglež težko zadržal za seboj »rdečega bika«, je bilo toliko bolj jasno, ko je pet krogov pozneje mimo Bottasa švignil še Red Bullov drugi dirkač. Finski zvezdnik, ki se mora čedalje pogosteje spopadati z govoricami glede svoje domnevno iztekajoče se prihodnosti v nemškem moštvu, je tedaj obupano povzdignil glas na odgovorne v ekipi: »Le zakaj me niste poslušali, ko sem vam predlagal, da namesto enega opravimo dva postanka v boksih? Moje pnevmatike so že popolnoma uničene!«Čeprav se je boril po svojih najboljših močeh, je tudi Hamilton poldrugi krog pred koncem le nemočno opazoval, kako ga je Verstappen brez večjih težav prehitel ter se odpeljal tretji letošnji in skupno 13. zmagi v formuli 1 nasproti. »Na koncu sploh nisem imel več gum, največ časa pa smo v primerjavi z Red Bullom izgubili na ravninah,« je le skomignil z rameni sedemkratni svetovni prvak in pristojnim obenem potrkal na vest, češ da morajo čim prej ugotoviti vzrok težav.Verstappen po novem podvigu, razumljivo, ni skrival navdušenja. »Ker sta Mercedesova dirkača močno pritiskala, smo se odločili za dodatni postanek v boksih, kar je na srečo obrodilo sadove. Z Lewisom se trdo boriva že od začetka sezone, zato pričakujem, da se bo najin dvoboj nadaljeval do konca prvenstva,« je napovedal nizozemski as, ki ima zdaj ducat točk naskoka pred Hamiltonom. Naslednja dirka bo že v nedeljo v nam bližnjem Spielbergu, ki velja za Red Bullovo domačo stezo.