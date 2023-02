Rekorda za Demšarja in Požgaja

Filip Jakob Demšar (Mass) je na atletskem dvoranskem mitingu v Clemsonu v ZDA osvojil peto mesto v teku na 60 metrov z ovirami, s časom 7,70 sekunde pa je popravil svoj osebni rekord. Slavil je domačin Giano Roberts s časom 7,62. Demšar, ki študira v ZDA in tekmuje za ameriško univerzo Južne Karoline, je osebni rekord popravil za štiri stotinke sekunde. V predteku je tekel 7,79, osebnemu rekordu se je povsem približal v polfinalu s 7,75.

Norma za nastop na evropskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu je 7,64, tak pa je tudi slovenski rekord Damjana Zlatnarja, ki ga je dosegel 2009. na Dunaju.

Anže Svit Požgaj (Slovan) pa je na dvoranskem atletskem tekmovanju v Zagrebu zmagal v teku na 1000 m in s časom 2:26,85 popravil slovenski rekord. Tekel pa je nekaj prej kot Žan Rudolf. Atlet ljubljanskega Massa in rekorder na 600 in 800 m je bil pozneje v Padovi sedmi s časom 2:26,86.

Požgaj je pred tem tako izboljšal slovenski rekord (2:27,98), tega je v disciplini, ki ni pogosto na programu tekmovanj, dosegel Cene Šubic 19. januarja 2007 na Dunaju.