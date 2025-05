Rok Turk najbolje začel novo sezono

Reli v Vipavski dolini, prvo postajo nove sezone državnega prvenstva, je dobil branilec naslova državnega prvaka Rok Turk (hyundai i20 rally2). Po devetih hitrostnih preizkušnjah relija v okolici Ajdovščine in Vipave je slavil s 25 sekundami naskoka pred nekdanjim prvakom Markom Grossijem (citroen C3 rally2). Turk je tako potrdil prevlado v slovenskem prostoru v reliju, ki jo je z doslej edinim naslovom predlani prekinil prav Grossi. Turk je lani prišel že do skupno sedmega naslova v karieri.

Branilec naslova je reli Vipavska dolina najbolje začel že v petek, ko je bil v Ajdovščini na sporedu le superspecial po mestnih ulicah. Že v petek se je za najnevarnejšega tekmeca izkazal Grossi, tretji je bil Jan Medved (hyundai i20 rally2).

Potem ko so bili dirkači v petek še precej skupaj, so bile v soboto razlike nekoliko večje. A vsaj med prvima dvema je dolgo časa potekala prva bitka na daljavo, saj je Turk imel nekaj časa le štiri ali šest sekund prednosti, po dopoldanskem delu tekmovanja pa 14. Grossi je tako še pretil, šele v predzadnjem »brzincu« dneva je Turku uspelo nekoliko povečati naskok, več kot 20 sekund je prinesel tudi na zadnjo preizkušnjo, na cilju je prednost znašala 25 sekund.

Oster je bil tudi boj za tretje mesto. V njem sta sodelovala mlada aduta Medved in Mark Škulj (citroen C3 rally2). Slednji je pred novo sezono zamenjal dirkalnik in sedaj vozi močnejši avtomobil, tokrat pa je večji del dirke vozil tik za Medvedom na četrtem mestu. Pred zadnjim dejanjem je bila razlika med njima tri sekunde v prid Medveda, toda Škulj je nato prav v zadnjem »brzincu« dosegel boljši čas (pred njim je bil le Turk), na koncu pa je odločila le desetinka, za kolikor je v seštevku relija nazadnje Škulj premagal tekmeca in si tako zagotovil tretje mesto.

Na reliju je sicer sodelovalo več kot sto posadk, od tega 57 iz Slovenije. Celotna tekmovalna dolžina relija je bila 87,9 km, ljubitelji tega športa pa so lahko spet uživali na klasičnih hitrostnih preizkušnjah na slovenskih cestah, kot so HP Žablje, Predmeja in Planina.

»Vipavska dolina je naša! Po petkovi dominantni vožnji na superspecialu sva prenesla pozitivno energijo tudi na sobotni dan. S popolnim fokusom od štarta do cilja sva poskrbela za odličen začetek letošnje sezone in zmagala s prednostjo 25,4 sekunde. Hvala vsem, ki ste z nama na tej dirkaški poti, posebna pohvala pa gre tudi številnim navijačem, ki so poskrbeli za enkratno vzdušje ob progi,« je na družbenih omrežjih sporočil zmagovalec prve postaje DP Turk.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni, ko dirkače čaka reli Velenje.