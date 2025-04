Rory McIlroy oblekel zeleni suknjič in dopolnil karierni grand slam

Severni Irec Rory McIlroy je šesti igralec golfa z naslovi na vseh štirih velikih turnirjih. Potem ko je prve tri majorje osvojil do 25. leta starosti, je moral na zadnjega, masters v Augusti, čakati vse do danes, ko je v razigravanju premagal Angleža Justina Rosa.

McIlroy se je pridružil Jacku Nicklausu, Garyju Playerju, Genu Sarazenu, Benu Hoganu in Tigerju Woodsu, ki je kot zadnji pred 25 leti dopolnil tako imenovani karierni grand slam. Za 35-letnega Severnega Irca je to hkrati peti major. Prvega, US Open, je osvojil leta 2011, 2012 je zmagal na prvenstvu PGA, 2014 pa je bil najboljši na britanskem The Opnu in PGA Championshipu.

Masters v Augusti, ki je najprestižnejši med štirimi največjimi, se mu je izmikal več kot deset let, tudi tokrat pa je moral za zeleni suknjič, ki ga prejme zmagovalec, in ček za slabe štiri milijone evrov skozi pravo dramo in vrtiljak čustev. Zadnji dan tekmovanja je začel z dvema udarcema prednosti pred domačinom Brysonom DeChambeaujem in ju zapravil že na prvi luknji. Tekom 18 lukenj je štirikrat izgubil vodstvo, na zadnji zelenici rednega dela pa je za zmago zgrešil udarec z dobrega metra.

Sledilo je razigravanje z Rosom, ki je trajalo vsega eno luknjo. Anglež je na zelenici zgrešil »put« s sedmih metrov, McIlroy pa ni ponovil napake in potopil žogico s podobne razdalje kot v rednem delu. Ob spoznanju, da se mu je končno uspelo vpisati med golfske nesmrtnike, se je zgrudil na kolena in neutolažljivo jokal. Na razglasitvi je povedal: »To je bil moj 17. nastop v Augusti in po vseh teh letih izgubljenih priložnosti, sem že mislil, da mi zmaga na mastersu ni usojena.« »A tako kot v življenju tudi v golfu ne smeš obupati. Treba je slediti svojim sanjam, pa čeprav se zdijo nemogoče. To je najlepši dan v mojem življenju,« je nadaljeval McIlroy.

»Danes se nisem boril z drugimi igralci, ampak sam s seboj. Ponosen sem, da mi je uspelo. Ob koncu so me preplavila čustva, saj mi je teža zmage že močno ukrivila hrbtenico.« Rose, olimpijski prvak iz Rio de Janeira, je tretjič zasedel drugo mesto na mastersu (2015, 2017) in ostaja pri enem majorju, 2013 je zmagal na US Opnu. Tretji je bil domačin Patrick Reed, četrti pa branilec naslova in prvi igralec na svetovni lestvici Scottie Scheffler iz ZDA.

Naslednji major je sredi maja prvenstvo PGA na igrišču Quail Hollow v Severni Karolini, junija sledi US Open v Oakmont Country Clubu v Pensilvaniji, The Open pa bo od 17. do 20. julija na Royal Portrushu na Severnem Irskem.