Kateri šport stare bogataške elite imajo mlade ženske danes najraje?

Golf, tradicionalno šport bogatih moških, je v zadnjih letih doživel izjemen preobrat. Z novimi trendi in svežimi obrazi na igriščih je postal priljubljen med mlajšimi generacijami, zlasti ženskami, poroča Businessinsider.

Podatki National Golf Foundation kažejo, da se je priljubljenost golfa med mladimi ženskami močno povečala v zadnjih letih. Leta 2023 je bilo kar 37 odstotkov golfistov, mlajših od 18 let, žensk, kar je velik skok v primerjavi s samo 15 odstotki leta 2000.

To dokazuje tudi LIV Golf, profesionalna turneja, ki je zlasti priljubljena med mlajšimi. Na njihovih dogodkih je bila povprečna starost obiskovalcev za 15 let nižja kot pri tradicionalnih turnejah. Posledično mnogi klubi že prilagajajo svojo politiko, da bi pritegnili mlajše generacije. Novi trendi v oblačenju, dovoljevanje glasbe na igriščih in popusti za mlade člane so samo nekateri izmed ukrepov, ki dokazujejo, da golf ni več samo šport starejših moških.

Ena izmed najbolj opaznih figur v vzponu trga trenda je Eleanor Lee, ustanoviteljica kluba Hot Girl Golf, ki je spremenila način, kako mlade ženske gledajo na golf. Hot Girl Golf danes, kot piše omenjeni portal, ni le šport, ampak tudi življenjski slog, povezan z estetiko »old money«. Generacija Z, znana po svoji ljubezni do nostalgije, se je začela poistovetiti s stilom, ki ga ponuja omenjeni šport, predvsem v njegovem elitnem prizvoku. Mladim ženskam, ki želijo vstopiti v svet visoke družbe, golf postaja platforma, kjer se lahko počutijo vključene in razvijajo osebno ter poslovno mrežo, ne da bi morali sprejeti vse formalnosti, ki so še pred kratkim bile del tega športa, piše portal.

Da estetika »old money« postaja ključni element kulture golfa, se kaže tudi na socialnih omrežjih, kjer mladi uporabniki TikToka in Instagrama delijo slike v polo majicah, bisernih ogrlicah in puloverjih, vrženih čez ramena. Ta vizualni slog je pritegnil mlajšo publiko, ki išče način, da bi spadala v svet aristokracije, hkrati pa ohranila svoj edinstven, mladosten pristop.

Blagovne znamke kot Adidas, Lululemon in Sun Day Red lansirajo svoje linije golf oblačil za ženske. Golf, kot šport z dolgo zgodovino in močno povezanostjo z elitizmom, se je s tem transformiral tudi v modni fenomen.

Med mladimi je izrazito priljubljen stil "old money." FOTO: Posnetek Zaslona/tiktok

Generacija Z in estetika starega denarja

Četudi pustimo golf ob strani, je generacija Z v zadnjih letih pokazala izjemno zanimanje za estetiko starega denarja, kar se odraža tudi v priljubljenosti televizijskih serij kot sta »Succession« in »Gossip Girl«, ki ponujata vpogled v življenje bogatih družin, polne razkošja in prefinjenosti. Pri tem gre, kot pišejo ameriški mediji, za več kot le občudovanje bogastva; gre za estetiko, ki jo mladi poskušajo posnemati in vključiti v svoje vsakdanje življenje, čeprav imajo na drugi strani veliko povedati o neenakomerni porazdelitvi bogastva.

Zach Weiss, pisatelj in novinar modne revije Vogue, recimo pravi, da je »fascinantno, da se mladi - ki ves čas govorijo o neenakosti premoženja, da ne bodo nikoli imeli lastnega doma, da je ameriški sanjski svet morda mrtev — oblačijo kot ljudje, ki so v bistvu uničili vse to.« Opaža tudi, da je »TikTok poln diapozitivov estetike starega denarja, kjer se menjavajo slike drznih osebkov v Rolls-Royceih z gorečimi govori o negativni strani pozne faze kapitalizma, kar je res zmedeno nasprotje.«

Na TikToku ima ključnik #OldMoney več milijard ogledov. Estetika starega denarja je po mnenju nekaterih postala priljubljena tudi zaradi svoje dostopnosti. Medtem ko je pravi življenjski slog starega denarja za večino nedosegljiv, je videz mogoče doseči z nekaj premišljenimi nakupi, predvsem v trgovinah z rabljenimi oblačili in trajnostnim modnim znamkam.

V zagovor mladih in omenjenega trenda je treba poudariti, da se ti namesto, da bi sledili hitrim modnim trendom, že dlje obračajo k klasičnim kosom, ki so zasnovani tako, da trajajo. To vključuje oblačila iz naravnih materialov, kot so lanene srajce, polo majice in oblikovalske torbe, ki jih je mogoče nositi več let.

Ekonomisti so že dolgo raziskovali povezavo med gospodarsko nestabilnostjo in modnimi trendi. Na primer, teorija indeksa dolžine krila govori o tem, da se dolžina ženskih kril spreminja glede na gospodarsko situacijo – krajša krila v času gospodarske krize in daljša v času blaginje, rdeče številke na borzah pripeljejo do višjih pet na čevljih in več prodane rdeče šminke. Zanimivo bi bilo ugotoviti tudi, kaj kaže torej trend estetike starega denarja.