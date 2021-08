VR46 pri 42 rekel: Dovolj je bilo

»Odločil sem se, da bom po koncu te sezone končal kariero. Bila je dolga in lepa pot, dobro sem se zabaval. Ta trenutek je žalosten, ker vem, da naslednje leto ne bom več dirkal z motorji, toda za mano je 30 zelo uspešnih let.«

»Žal mi je, ampak ne morem nadaljevati. Želel bi si, da bi lahko dirkal še 20, 25 sezon, a ne bo šlo. Bilo je ogromno doživetij, veliko lepega, to bo ostalo za vedno.«

Valentino Rossi je zaznamoval svet motociklizma. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

»Obožujem dirkanje. Tudi z avtomobili, morda le za malenkost manj kot z motorji. Mislim, da bom presedlal na avtomobile, ampak se še nisem dokončno odločil. Kakorkoli, dirkal bom še, čeprav ne na isti ravni.«

Italijanski motociklistični zvezdnikje napovedal, da bo po koncu letošnje sezone odšel v dirkaški pokoj. Pred dirko svetovnega prvenstva v avstrijskem Spielbergu je pojasnil, da bo pri 42 letih končal bogato športno pot. Rossi je bil del motociklistične karavane od leta 1996, skupno pa je zbral devet naslovov svetovnega prvaka v različnih razredih. Nazadnje je bil najboljši na svetu leta 2009 v razredu motoGP.V elitnem razredu svetovnega motociklizma je sicer zmagal še v letih 2002, 2003, 2004, 2005 in 2008. Leta 2001 je bil prvi tudi v nekdanjem najmočnejšem razredu do 500 ccm, v šibkejših pa je bil najboljši 1999 v razredu do 250 ccm in 1997 v razredu do 125 ccm. Skupno ima do zdaj 423 nastopov na dirkah za VN, od teh 363 v motoGP ali razredu do 500 ccm, 30 do 250 ccm in 30 do 125 ccm.Na stopničkah je bil 235-krat (199-krat v motoGP/500 ccm), ima tudi 115 zmag, od tega kar 89 v najmočnejši konkurenci. Rekorder na tem področju je s 122 zmagami sicerPrvič je v SP nastopil daljnega leta 1996 v Maleziji. V letošnji sezoni dolgoletni tovarniški dirkač Yamahe, kjer je preživel 15 sezon, nastopa za poltovarniško ekipo Yamaha SRT, s katero je trenutno 19. v seštevku sezone.