Rovanperä za 2025 napoveduje naskok na tretji naslov

Finski dirkač v reliju Kalle Rovanperä je takoj po koncu letošnje sezone napovedal, da se bo v sezoni 2025 udeležil prav vseh relijev v svetovnem prvenstvu. Skupaj s sovoznikom Jonnejem Halttunenom za volanom toyote napoveduje lov na naslov svetovnega prvaka. Finec je doslej dvakrat osvojil SP v reliju, in sicer v letih 2022 in 2023. Letos je Rovanperä dirkal na sedmih relijih in zmagal na štirih (Kenija, Poljska, Latvija, Čile).

»Letošnje leto je bilo zame posebno, saj sem vozil različne avtomobile in hkrati zmagal na nekaj relijih. Bila je dobra sezona, a mi je dala tudi veliko motivacije, da se vrnem in jo opravim v celoti z Jonnejem, ter se borim za naslov svetovnega prvaka ter da ekipi po najboljših močeh pomagam osvojiti tudi naslov med konstruktorji,« je 24-letni Finec povedal za Toyotino spletno stran.

Sezona v reliju se je končala v nedeljo na Japonskem. Premierni naslov svetovnega prvaka je osvojil Belgijec Thierry Neuville (Hyundai). Prvi naslov v karieri si je zagotovil že pred koncem zadnjega relija v sezoni po odstopu edinega tekmeca v boju za zmago, Estonca Otta Tänaka (Hyundai). Konstruktorski naslov, že četrti zaporedni, pa je pripadel Toyoti.

Cilj konstruktorski naslov

Tudi osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier in njegov sovoznik Vincent Landais sta letos odpeljala le del sezone. Leta 2024 je francoska posadka zmagala na treh dirkah (Hrvaška, Portugalska, Finska).

»Res je super ostati pri Toyoti tudi prihodnje leto. Imeli smo že pet fantastičnih sezon z veliko zmagami in komaj čakam, da nadaljujem. Vsekakor bo moj cilj pomagati ekipi osvojiti konstruktorski naslov,« je v izjavi za javnost izjavil francoski voznik, ki se bo tudi v sezoni 2025 sproti odločal o relijih, na katerih bo dirkal. Poleg Rovanperäja bo Toyota leta 2025 redni dirkalnik Yaris Rallye1 zaupala tudi Valižanu Elfynu Evansu, letošnjemu podprvaku, del Toyotine ekipe ostaja tudi Japonec Takamoto Kacuta. Stalno mesto v elitni Toyotini ekipi dirkačev pa je dobil Finec Sami Pajari.

Visoka pričakovanja Toyote je izpolnil tudi vodja ekipe, finski veteran tega športa Jari-Matti Latvala bo tudi v sezoni 2025 še naprej vodil ekipo. Sezono bo tako kot običajno, od 23. do 26. januarja, odprl reli Monte Carlo.