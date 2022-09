Ruski tanki razrili Usikovo zelenico

Oleksander Usik je pred časom v Savdski Arabiji še drugič premagal Anthonyja Joshuo in ubranil pasove po razlićicah združenj WBA, WBO in IBF, toda vrnitev boksarskega šampiona v domačo Ukrajino ni bila vesela.

Spoznal je, da so mu med njegovo odsotnostjo ruski vojaki povsem uničili vrt ob hiši, fotografije razdejanja pa je skupaj z ženo Jekaterino objavil v zgodbi na instagramu.

Usik, ki je ob začetku ruske ofenzive poprijel tudi za orožje in bil odločen ubraniti domovino, ni deloval preveč pretresen, na fotografiji pa je ob njem visela ukrajinska zastava. Na zelenici so bili vidni sledovi gosenic ruskih tankov, na fasadi družinske hiše v kraju Vorzel v predmestju Kijeva pa so ruski vojaki narisali znak Z.

Jekaterina Usik se je zgražala nad početjem ruskih vojakov. FOTO: instagram

Usik se sicer pripravlja na spopad s prvakom po verziji WBC, po katerem bo zmagovalec združil naslove in postal absolutni prvak. »Vedel sem, da se Fury ne bo upokojil, saj se hoče srečati z mano v ringu. Tudi jaz si to želim in ne bom boksal z nikomer drugim kot njim,« je v Džedi dejal 35-letni na Krimu rojeni Usik.

Dvoboj naj bi bil v začetku prihodnjega leta, pred tem se bo v t. i. bitki za Britanijo Fury 3. decembra pomeril z Joshuo. Usiku pa ne bo težko obnoviti hiše, saj je v zadnjem dvoboju zaslužil 40 milijonov evrov.