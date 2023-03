Šahiste vodi Dušan Mes, investicijska kombinacija kliče po novih dosežkih

Delegati šahovskih klubov so na rednem volilnem občnem zboru edinega kandidata Dušana Mesa soglasno potrdili za novega predsednika ŠZS. Generalni direktor Slovenskih železnic je doslej zasedal mesto podpredsednika UO ŠZS in je že dodobra seznanjen z izzivi slovenskega šaha.

O tem priča tudi njegov izjemno ambiciozen program, ki ga je predstavil v nagovoru članstvu ŠZS. Še posebej se lahko veseli slovenski vrhunski šah, ki mu bo odslej namenjena posebna pozornost in pa mladi nadarjeni šahisti, ki si lahko obetajo sofinanciranje v obliki štipendij. Zmagovita investicijska kombinacija kar kliče po novih dosežkih in bodočih šahovskih velemojstrih.

Zmagovita investicijska kombinacija kar kliče po novih dosežkih in bodočih šahovskih velemojstrih.

Občni zbor je priložnost za pregled preteklega mandatnega obdobja, ki je bilo v veliki večini zaznamovano z epidemijo in predčasnim odhodom dotedanjega predsednika Milana Brgleza zaradi njegove kandidature za predsednika države. Ocenjeno je bilo za enega uspešnejših doslej, saj smo po večletnem organizacijskem premoru na slovenskih tleh pod okriljem ŠZS znova gostili dve najpomembnejši šahovski prvenstvi stare celine: ekipno EP za članice in člane 2021 ter posamično EP za člane 2022. S tem se je Slovenija ponovno globoko zasidrala na evropskem organizacijskem šahovskem zemljevidu in postala aktivna članica ECU in FIDE.

Jana Krivec nova ambasadorka

Na letnem srečanju šahistov so bila podeljena številna priznanja, pohvale in plakete ŠZS za dolgoletno delo v šahu in posamezne dosežke. Dobitnika bronaste plakete ŠZS sta postala Robert Kolarič (ŠD Kočevje) in Robert Rudman (ŠD Krka Novo mesto), ki že več desetletij pomembno soustvarjata uspešne šahovske zgodbe na regijskem nivoju. Srebrno plaketo ŠZS sta za dolgoletno delo v šahu in organizacijske zasluge prejela Vinko Bavec (ŠK Loška dolina) in Janko Sarađen (ŠD Milan Vidmar), nadalje Jan Šubelj za vrhunske tekmovalne dosežke in izpolnitev pogojev za naslov velemojstra ter ŠD Fram ob 90. obletnici delovanja. ŠZS je prestižni naziv »ambasadorka šaha« tokrat podelila odlični šahistki in psihologinji Jani Krivec.

Medtem, ko smo na domačem parketu dobili novo šahovsko vodstvo, se na EP za članice v Črni gori bijejo še zadnji boji šahovskih »amazonk«. Kar sedem naših mladenk išče svoje priložnosti v močni konkurenci 136 igralk iz 34 držav. Na vrhu razpredelnice tri kola pred koncem s 6,5 točkami kraljujejo Poljakinje in Gruzijke (Maltsevskaya, Arabidze, Kiolbasa in Khotenashvili), močno pa jim za ovratnik dihajo Francozinje. Naša najvišje uvrščena na lestvici je Laura Unuk, ki s 5. točkami deli 20. mesto in ima le še skromne možnosti za preboj med prvo deveterico, ki prinaša uvrstitev na svetovni pokal. Vse kaže tudi, da se bo tokrat zelo želena velemojstrska norma izmuznila naši Zali Urh, ki ji v črnogorskem Petrovacu žal ne gre po načrtih.

Polom v Indiji

Daleč od načrtov pa je se je pričel odvijati tudi prestižni ženski Grand Prix v Indiji, kjer je tamkajšnja prestolnica New Delhi postala prizorišče škandala, ki pretresa šahovski svet. Od predvidenih 12 udeleženk sta udeležbo iz neznanih razlogov že v osnovi odpovedali sloviti sestri Muzichuk. Zaradi pripomb nad organizacijo je tik pred pričetkom, tekmovanje zapustila še kazahstanska zvezdnica Zhansaya Abdumalik, čemur je sledil še šokantni odstop kolegice Elisabeth Paehtz, ki je skupaj z ostalimi udeleženkami v pismu predsednika FIDE Arkadija Dvorkoviča pozvala, naj se turnir prekine in prestavi na ustreznejši čas z namenom, da se tekmovanja lahko udeležijo vse predvidene igralke.

Serija štirih turnirjev Grand Prix je vedno slovela po vrhunski organizaciji, ki je najboljšim šahistkam tudi s tem izkazovala posebno pozornost in spoštovanje. Kako se bodo razhajanja med FIDE in igralkami odvila, bomo priče v nadaljevanju, vsekakor pa tovrstni dogodki neugodno vplivajo na kvaliteto samega tekmovanja in ugled turnirja. A vendarle na drugi strani pripomorejo k spremembam, navadno na bolje.