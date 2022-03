Šahovnica je poligon modrosti, tako ni v politiki

Ekipno evropsko prvenstvo v šahu, novembra je bilo v primežu pandemije, je pod streho, zmagali so Ukrajinci pri moških in Rusinje pri ženskah, v nedeljo se bo na istem prizorišču v Termah Čatež z boji na šahovnicah začelo še posamično prvenstvo stare celine, slovesno odprtje bo dan prej. Tudi to ni deležno olajševalnih okoliščin, ruski napad na Ukrajino je globoko razbrazdal odnose med dvema šahovskima velesilama. Posamični starocelinski boji se bodo po enajstih krogih končali 6. aprila, prijavljenih je več kot 300 igralcev iz 40 držav. Kakovost udeležbe se je po množičnih odpovedih z ruske strani seveda močno znižala, prišel bo denimo 48. igralec z lestvice mednarodne zveze Fide Aleksej Sarana, a bo moral zaradi prepovedi ruskih državnih simbolov igrati pod zastavo Fide.

Prvi nosilec je tako Čeh David Navara, 37. na lestvici Fide, tudi z najvišjim ratingom 2700 točk. Med najvišje rangiranimi prevladujejo Ukrajinci, tem je domača vlada vendarle odobrila odhod iz države z namenom nastopa na evropskem prvenstvu v Sloveniji. Šahovska zveza Slovenije pa je z dobrodelno akcijo zbrala denarna sredstva za stroške hotelskega bivanja predstavnikov iz Ukrajine.

»Pred pričetkom agresije je bilo na seznamu približno 40 igralcev iz Rusije, trenutno jih je le še pet. Odpovedi so posledica krčenja letalskih povezav in splošnega negativnega vzdušja, naperjenega proti državljanom Rusije,« pravi Nina Rob, direktorica EP in generalna sekretarka ŠZS. Ob tem dodaja, da velja izpostaviti, da je 32 ruskih šahistov podpisalo protestno pismo, med njimi sta tudi Jan Nepomnjašči, trenutno najboljši ruski šahist, in Aleksandra Kostenjuk, lanska zmagovalka svetovnega pokala.

V pismu je izraženo nasprotovanje vojaškim akcijam na ozemlju Ukrajine in poziv k mirnemu reševanju sporov, v njem hkrati sočustvujejo s svojimi šahovskimi kolegi iz sosednje države. So pa, kot povsod, tudi izjeme. Nekdanji izzivalec svetovnega prvaka Sergej Karjakin je odločno podprl ruskega predsednika Vladimirja Putina. Odzvala se je etična komisija Fide in mu izrekla prepoved nastopanja na šahovskih turnirjih za obdobje šestih mesecev. Kazen pa bo nanj zelo vplivala, ne bo smel nastopiti na junijskem turnirju kandidatov in s tem mu bo odvzeta možnost boja za naslov svetovnega prvaka.

»Žal se kakovost modrih odločitev za črno-belimi polji ne odraža v politiki odločevalcev, ki niso znali najti ustreznih poti do svojih ciljev in sprave. V športu veljajo enaka pravila za vse, v ospredju je spoštovanje, strpnost in enakopravnost med vsemi udeleženci, ne glede na zemljepisno in drugo poreklo posameznika. Šahiranje na 64 črno-belih poljih lahko vzpodbuja premišljene, preudarne in konstruktivne poteze v življenju in politiki. Upamo in želimo si, da ne bi bilo ravno nasprotno. Naj boj poteka zgolj na šahovnici!« sklene Nina Rob.

Nagradni sklad evropskega posamičnega prvenstva je 100.000 evrov, zmagovalcu bo šlo dvajset tisočakov, najboljša dvajseterica se bo uvrstila na svetovni pokal leta 2023. Šahiralo bo 32 slovenskih predstavnikov, od teh je šest šahistk, med njimi Laura Unuk, ženska velemojstrica in mednarodni mojster. Moški del vodi velemojster Matej Šebenik, tu bo tudi 68-letni Ukrajinec Aleksander Beljavski, ki od leta 1996 nastopa za Slovenijo in je po ratingih še vedno najvišje uvrščeni slovenski šahist. Za šahovnico se bo prav tako trudil najboljši slovenski mladinec Jan Šubelj, ki bo skušal osvojiti drugo od treh potrebnih norm za naziv velemojstra.