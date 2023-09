Samaranch: Spoštovani gospod Kocijančič, OKS je polnopravni član MOK

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh pred tridesetimi leti je Olimpijski komite Slovenije (OKS) postal polnopravni član Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Olimpijska družina mlade alpske države je de iure in de facto postala članica krovne hiše svetovnega športa, lahko je zadihala s polnimi pljuči, postavljeni so bili temelji za nadaljnji sistemski razvoj športa v Sloveniji.

Da je bila odločitev o polnopravnem članstvu Slovencev – in nacionalnih OK drugih novonastalih držav – nemara politična, potrjuje prav 101. zasedanje MOK od 22. do 24. septembra 1993 v Monacu. MOK je na tedanjem zasedanju sprejel medse 18 novih članic – ob Sloveniji še Hrvaško, Gruzijo, Rusijo, Armenijo, Moldavijo, BiH, Češko, Slovaško in druge. Torej povečini članice iz držav, ki so nastale po padcu berlinskega zidu.