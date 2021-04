Še domačo spalnico si je preuredila v malo telovadnico

Maruša Štangar na lestvici svetovne zveze (IJF) drži 11. mesto.

Na evropskem prvenstvu v judu, ki se bo pojutrišnjem začelo v Lizboni, bo do nedelje moči merilo kar trinajst Slovencev. Že uvodni dan bo v tekmovalni kimono skočila tudi, katere forma je v vzponu. To je navsezadnje dokazala tudi pred dobrima dvema tednoma na turnirju za grand slam v Tbilisiju, na katerem je zablestela s tretjim mestom v kategoriji do 48 kilogramov.Tako si je 23-letna Ljubljančanka izbojevala že osmo kolajno za svetovni pokal, drugo na tekmovanjih za grand slam. »Seveda je zmeraj lepo stopiti na zmagovalni oder in prejeti odličje, saj tako dobiš potrditev, da delaš dobro in da si na pravi poti. A tekma v Gruziji je bila le ena od pripravljalnih preizkušenj na poti do olimpijskih iger v Tokiu,« je dala Maruša takoj vedeti, kaj je njen glavni letošnji cilj. Na evropsko prvenstvo v portugalski metropoli gleda kakor na vmesno postajo do Japonske.Kot vedno bo dala vse od sebe, z uvrstitvijo pa se ne obremenjuje. »Potem ko je lani odpadlo veliko tekem, je zame najpomembnejše, da naberem čim več borb z neposrednimi tekmicami, ki jih bova s trenerkov Lizboni še podrobneje proučili,« je napovedala judoistka Olimpije, ki že ima kolajno s prvenstva stare celine. Pred dobrima dvema letoma je namreč na evropskih igrah v Minsku veliko nadarjenost potrdila s tretjim mestom.V zadnjem obdobju blizu domovine težko najde ustrezne partnerice za sparing. V Avstriji in na Hrvaškem, denimo, zdaj v najšibkejši kategoriji nimajo nobene vrhunske tekmovalke, v Italiji pa so se reprezentanti – tako kot v Franciji, Nemčiji in nekaterih drugih velesilah – zaprli v mehurčke, v katerih vadijo med seboj in tudi zaradi ukrepov proti širjenju epidemije novega koronavirusa nikogar iz tujine ne spustijo blizu.Kadar je doma, kjer je spalnico preuredila v malo telovadnico z blazinami in letvenikom, Maruša pogosto trenira skupaj z dve leti starejšo sestro Anjo, ki se je 20. marca, torej le dobre tri mesece po zmagi nad rakom (Hodgkinov limfom), v Novi Gorici ovenčala z (novim) naslovom državne prvakinje v kategoriji do 57 kilogramov.»Z Olgo in še dvema Gruzijkama smo Anjine boje po medmrežju spremljale iz Tbilisija in vse smo bile izjemno vesele zanjo. Po vsem, kar je prestala, jo je bilo lepo spet videti na tekmi, da je zmagala, pa je bilo sploh čudovito,« se je s sestrinega podviga veselila diplomirana inženirka živilstva in prehrane, ki nad hotelsko hrano v Gruziji ni bila pretirano navdušena.Kakor tudi ne nad številnimi testi PCR. V Tbilisiju, kjer so vzeli bris iz obeh nosnic in poleg tega še iz ust, jih je opravila kar osem, na Portugalskem, kjer se že od 5. aprila mudi na (zaključnih) pripravah, pa bo imela do svojega petkovega dneva D na prvenstvu stare celine skupaj sedem testov.»Če sem se morda že malo navadila nanje, pa nikakor ne morem reči, da so prijetni. Me pa vseeno čudi, kako zelo se razlikuje njihova cena: v Gruziji so stali po 36 evrov, na Portugalskem je treba zanje odšteti 50 evrov, pri nas pa dvakrat toliko,« je zaupala mlajša od sester Štangar. Iz Coimbre, kjer so jo v hotelu med drugim razveselili tudi s slastnim zrezkom s šparglji, se bo danes preselila v Lizbono.Kot je dejala, se počuti dobro pripravljeno. »V primerjavi z novembrskim evropskim prvenstvom v Pragi, kamor sem odpotovala pravzaprav brez sparingov (tam je izpadla že po v uvodnem dvoboju – op. p.), je napredek več kot očiten,« je razkrila Maruša in ponovila, da je Lizbona zanjo kljub vsemu »le« vmesna postaja na poti proti glavnemu letošnjemu cilju – poletnim olimpijskim igram v Tokiu.