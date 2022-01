Še ena gladka zmaga ACH Volleyja, brez prask tudi Mariborčanke

Potem ko so v sredo premagali VKP Bratislavo, so bili tokrat v Tivoliju boljši še od drugega slovaškega predstavnika, Spartaka Myjava, ki so ga prav tako premagali s 3:0 (13, 16, 15).

Na prvi medsebojni tekmi so Slovaki ljubljanskim odbojkarjem odščipnili niz, bili še v dveh dokaj blizu, tokrat pa niso nudili večjega upora, pa čeprav so Ljubljančani igrali brez Janija Kovačiča in Jana Pokeršnika. Za razliko od tekme proti Bratislavi je domači trener Mladen Kašić tokrat od začetka v ogenj poslal vse najboljše razpoložljive moči, ki so tekmeca povsem nadigrali, tako da so v nadaljevanju priložnost dobili tudi igralci s klopi.

Najbolj razpoložen v ljubljanski vrsti je bil Matej Kök, dosegel je 17 točk, glavni razlog gladke zmage slovenske ekipe pa je bil predvsem sprejem. Ljubljančani so imeli odličnega, Slovaki pa slabega.

ACH Volley : Spartak Myjava 3:0 (13, 16, 15) Dvorana Tivoli, gledalcev 30, sodnika: Kuzmanović, Ovuka. ACH Volley: Pernuš, Šket 10, Rutar 2, Mašulović 5, Todorovič 3, Peruničić 2, Okroglič, Gjorgiev 11, Videčnik 5, Kök 17. Spartak Myjava: Pollak 2, Watzka 9, Šima 2, Viškup 3, Panko, M. Zeman 6, Konc 3, Bartak, Ochodnicky, Valo, Mačuha 1, Rzyman 5, O. Zeman.

Odbojkarice Nove KBM Branika so z zmago vstopile v novo leto. Na Dunaju so bile boljše od domače ekipe, ki je bila ves čas v zaostanku, a predajala se ni. V prvih dveh nizih so v končnici prišle povsem blizu, v tretjem pa je bila razlika v kakovosti vendarle bolj očitna, tako da so Mariborčanke na svoji peti tekmi prišle do druge zmage, s katero so se prebile na tretje mesto na prvenstveni razpredelnici. Imajo šest točk, zanesljivo so pred njimi igralke Vasasa iz Budimpešte (18) in Calcit Volleyja (17). Prva niza sta imela zelo podoben potek. V prvem so Štajerke ves čas vodile, največ za štiri točke, toda v končnici so tekmice po štirih zaporednih točkah izenačile na 23:23, zadnji točki pa sta vendarle pripadli gostjam.

V drugem so domače povedle s 6:3. Slovenke so jih hitro ujele, prevzele pobudo, pri izidu 19:23 pa so se prav tako kot v prvem nizu v vrsti Bruna Najdiča spet pojavile težave. Avstrijke so se približale na točko zaostanka, toda napaka domačih je bankirkam zagotovila zaključno žogo, ki jo je izkoristila Lorena Lorber Fijok.

Post Schwechat : Nova KBM Branik 0:3 (23, 22, 18) Dvorana Posthalle Dunaj, gledalcev 45, sodnika: Kralovič, Juraček. Post Schwechat: Vasilakopolos, Mitrengova 7, Pavlova 3, Chrtianska 3, Mićić, Hutchinson 3, Mehić 12, Tuluk, Trunner, Haselsteiner, Mikšikova 16, Haslinger 1, Baji, Katz. Nova KBM Branik: Pogačar 4, Winler, Knez, Bračko 4, Potokar 6, Gradišnik Klajnšček 16, Velikonja Grbac 8, Cikač, Ramić, Galić, Lorber Fijok 13, Augustinovič.

Najlažje so Mariborčanke razlike prišle v tretjem nizu, ko so po odličnih servisih Eve Pogačar, ki je poskrbela za sedem zaporednih točk, dosegla tudi dva asa, povedle z 20:10. Zaostanka pa domače niso več mogle izničiti, čeprav so imele gostje v zaključku spet kar nekaj težav. Po izidu 15:24 so zapravile tri zaključne žoge, četrto pa je vendarle izkoristila izkušena Monika Potokar.

Taja Gradišnik Klajnček je bila s 16 točkami najučinkovitejša igralka tekme, dosegla je tudi tri ase, isto število asov je prispevala tudi Pogačarjeva. Mirta Velikonja Grbac je poleg osmih točk v statistiko vpisala tri bloke. Najdičeve varovanke so imele boljši sprejem od tekmic, kar je bil bržkone glavni faktor zmage.