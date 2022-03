Sip Šempeter in GEN-I Volley v polfinalu, Črnučani namučili Calcit

Potem ko so se igralke Calcita Volleyja in Nove KBM Branika v polfinale državnega prvenstva uvrstile po dveh četrtfinalnih tekmah, sta preostala polfinalista dali šele tretji tekmi. Obe sta bili izenačeni, odločeni šele po petem nizu, napredovanja pa sta se veselila Sip Šempeter in GEN-I Volley, premagala sta ATK Grosuplje oziroma Ankaran.

Sip Šempeter se bo v polfinalu ta konec tedna meril z Novo KBM Branikom, GEN-I Volley pa s Calcitom. Šempetranke nadaljujejo tradicijo uvrstitev v polfinale državnega prvenstva. To jim je uspelo četrtič zapovrstjo, zato pa so se morale potruditi bolj, kot je marsikdo pričakoval. Tretja ekipa po rednem delu se je mučila s šesto, strla jo je šele v »tie breaku« tretje, odločilne tekme.

Kazalo je, da bodo gostiteljice, ki so izgubile prvo tekmo v domači dvorani, nato pa zmagale v Grosupljem, tokrat gladko premagale. Zanesljivo so dobile prva dva niza, a na začetku tretjega so popustile, v njem so že zaostajale s 6:14 in tudi 10:18, nato pa se končnici tekmicam približale, a do preobrata ni prišlo. S slabo igro so nadaljevale v četrtem nizu, tako da je bil potreben peti. Tudi v njem ni manjkalo preobratov, a po izidu 13:13 so domače vendarle dosegle dve zaporedni točki, tekmo je končala Neja Vidali, ki je bila s 15 točkami tudi najučinkovitejša domača igralka. Grosupeljčankam za zmago ni zadostovalo deset asov in 14 blokov, pet jih je dosegla Naja Kukman.

Težko delo tudi za Novogoričanke

Podobno težko delo kot Šempetranke so imele Novogoričanke, čeprav se je v tem dvoboju nekaj takega pričakovale. Novogoričanke so na drugem gostovanju – na prvem so bile neuspešne, dva niza dobile zanesljivo, dva pa izgubile. Tako so morale reči reševati v petem, v katerem je glavno vlogo odigrala srbska sprejemalka Anastasija Sekulić, ki je po izidu 6:6 pokazala nekaj dobrih servisov, dosegla as in še točko v napadu, za vodstvo 10:6 pa je z dvema točkama poskrbela Lara Rituper. Domače so se pozneje še približale na dve točki zaostanka, več pa jim ni uspelo.

V novogoriški vrsti je bila z 18 točkami spet najučinkovitejša Selena Leban, poleg Seličeve, ki je dosegla 16 točk, pa se je s servisi izkazala Ana Žigon, dosegla je pet asov.

Moško DP: Črnučani močno namučili Kamničane

Na prvih četrtfinalnih tekmah končnice moškega odbojkarskega prvenstva ni bilo presenečenj. Potem ko je ACH Volley že v torek uspešno opravil svoje delo, so si prednost danes priborili še Salonit Anhovo, premagal je Panvito Pomgrad, Merkur Maribor, boljši je bil od Hiša na kolesih Triglava, in Calcit Volley, ugnal je Črnuče.

Najbolj izenačeno tekmo so pričakovali v Kanalu, kjer je Panvita računala, da bi po zmagi Murski Soboti v zadnjem krogu rednega dela še drugič zapovrstjo ugnala Salonit. Toda na tekmi se je izkazalo, da pravih možnosti ni imela. Primorci so zanesljivo dobili prvi niz, nekaj več težav imeli v drugem, v katerem je bilo v končnici še 21:21, toda nato so domači dobili štiri zaporedne točke in povedli z 2:0. Praktično ves čas so nadzorovali tudi potek tretjega niza, tako da so gladko prišli do zmage.

Prepričljivejši od tekmecev so bili v napadu, s katerim se je izkazal predvsem Matic Vrtovec, ki je bil s 17 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Veljko Boharev je štiri od svojih sedmih točk dosegel z blokom. Bolj izenačeno od napovedi pa je bilo v Kamniku, kjer so Črnuče dobro namučile favoriziran Calcit. Dobile so prvi niz, po drugem, v katerem so bile nemočne, je bilo sicer videti, da reči prihajajo na svoje mesto, a se gosti niso predali, bili so povsem enakovreden tekmec. V tretjem nizu so nadoknadili zaostanek petih točk (11:16), po zaostanku 22:24 izenačili, nato ubranili še pet zaključnih točk, blok Danila Pavlovića pa je vendarle pomenil vodstvo domačih z 2:1.

Podobno napet je bil tudi četrti niz. Črnučani so v njem vodili vse do konca, vendar ne več kot za tri točke, vodstvo 26:25 je bilo šele prvo kamniško v tem nizu, a so ga tudi hitro nadgradili, tekmo je končal Diko Purić. Gosti so bili odlični v bloku, s tem elementom so dosegli 11 točk, kar sedem Črtomir Bošnjak, ki je bil s 23 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme. Pri gostiteljih so jih Mitja Gasparini, Tommy Siirilä in Pavlović dosegli 18, nekdanji reprezentančni korektor tri z asi, Finec pa sedem z bloki.

Branilci naslova, odbojkarji Merkur Maribora, s Kranjčani niso imeli nikakršnih težav, nekoliko bolj izenačen je bil le drugi niz.