Skoraj dva tisoč krišteljev, med njimi osem slovenskih

V letu 2018 je bilo natanko 1923 potrjenih dopinških kršitev, krivda je bila ugotovljena pri športnikih in športnicah iz 117 držav, pri predstavnikih 92 športnih panog, je Svetovna protidopinška organizacija (Wada) navedla v svojem letnem poročilu. Slovenija je na 55. mestu z osmimi primeri.



Trije slovenski primeri so bili iz kolesarstva, dva iz atletike, po eden pa iz nogometa, hokeja na ledu in bodibildinga.



Skupno je bilo 6,5 odstotkov več kršitev kot leta 2017, kar je 13 odstotni porast glede na leto 2016. Od skupnega števila kršitev pred dvema letoma je bilo 1640 takih, ki so bile dokazane s pozitivnimi vzorci, 267 na temelju dokazov, pridobljenih iz raziskav dejanj športnikov ter 16 po kršitvah spremljevalnega osebja, kot so trenerji ali zdravniki.



Odvzetih je bilo 263.519 vzorcev. Največ kršitev so pred dvema letoma odkrili pri ruskih športnikih, bilo jih je 144, od tega 22 v atletiki, 14 v dviganju uteži in osem v smučarskih športih.



Na globalni ravni so bili na neslavni listi za Rusi Italijani (132) in Francozi (114). Med športi je bilo največ pozitivnih primerov odkritih v bodibildingu (261), kolesarstvu (221), atletiki (193), ter v dveh zvrsteh dviganja uteži (164 in 157, slednja številka velja za olimpijsko dviganje uteži).



»Rezultati jasno kažejo na velik pomen izvajanja nenapovedanih testiranj izven tekmovanj. Dajejo nam tudi jasen vpogled v programe testiranj in uporabo metod po svetu, posebej v luči poročila Wade o podrobnejših podatkih testiranj, ki je bilo objavljeno decembra lani,« je v sporočilu pojasnil generalni direktor Wade Olivier Niggli.



Po njegovih besedah je še vedno velika večina kršitev ugotovljena po analizah urina in krvi, vse večji pa je delež pozitivnih primerov, ki jih ugotovijo s posebnimi preiskovalnimi metodami in anonimnimi prijavami prek programa z naslovom Spregovori. Niggli je izpostavil tudi, da je pri preiskavah pomembno pomagala vpeljava shranjevanja vzorcev za daljše obdobje in nato naknadna testiranja po novih metodah, pa tudi biološkega potnega lista športnikov.



Wada letna poročila za nazaj izdaja zaradi dolgotrajnih postopkov, ki so potrebna, da se ugotovitve kršitev tudi uradno pravno potrdijo.

