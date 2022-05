Slab dan slovenskih kajakašev

Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju v slovaškem Liptovskem Mikulašu se za slovenske tekmovalce ni začelo najboljše. Na ekipnih tekmah kajakašev so ostali brez kolajne, fantje so bili enajsti, dekleta pa šesta, v polfinale v posamični konkurenci pa so se uvrstili le Martin Srabotnik pri moških ter Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar pri ženskah. Izpadli so Peter Kauzer, Ulan Valant in Ajda Novak.Terčeljeva je dosegla osmi čas in je bila edina od Slovencev, ki se je v polfinale uvrstila že po prvi vožnji. Z najboljšim časom druge se ji je nato med najboljšimi 20 tekmovalkami pridružila Hočevarjeva, Novakova pa je bila daleč od tega.

Fantom se je prvi nastop povsem ponesrečil, še najboljši je bil s 26. časom Srabotnik, ki pa je nato uspešno opravil popravni izpit, dosegel je četrti čas. Izkušenemu Kauzerju se je tudi drugi nastop ponesrečil, z osmi kazenskimi sekundami je bil šele 14. in je presenetljivo izpadel, brez pravih možnosti je bil tudi debitant Valant. Na ekipnih tekmah so pri moških zmagali Čehi pred Poljaki in Nemci, pri ženskah pa Francozinje pred Britankami in Poljakinjami. V petek bodo na prvenstvu v kvalifikacijah in ekipnih tekmovanjih tekmovali kanuistke in kanuisti.