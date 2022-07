Slovenci brez večjih težav odpravili Srbe

Klemen Čebulj: »Vesel sem, da sem se po dolgem premoru vrnil v reprezentanco, da smo združili našo energijo in premagali Srbijo, ki je na velikih tekmovanjih do danes nismo ugnali. Tudi oni niso bili v polni postavi, a mi moramo gledati na naslednjo tekmo. Potrebujemo štiri zmage, da se zagotovo uvrstimo na zaključni turnir v Bologni.«

Dejan Vinčić: »Dobro smo začeli tekmo. Po uvodnih dveh turnirjih nismo bili zadovoljni z našo igro. Končno smo popolni, zdravi. Odlično smo odigrali tekmo predvsem na začetnem udarcu, v bloku in obrambi smo bili na visoki ravni. Lahko smo zadovoljni z igro, moramo pa se zavedati, da so igrali Srbi v drugi, tretji postavi. To ni njihova najmočnejša zasedba. Pomembno je, da smo dvoboj dobili s 3:0, saj nas jutri in pojutrišnjem čakata še dve tekmi, zato ni dosti časa za počitek.«