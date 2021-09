Slovenci dobili tekmece na SP: Francija, Nemčija in Kamerun

»Kar nam je prinesel žreb, je v nekih normalnih okvirih. Prepričan sem, da uvrstitev naše reprezentance v drugi del ni vprašljiva, saj je že ničkolikokrat dokazala, da na največjih tekmovanjih lahko doseže vrhunske uvrstitve. Skupina je korektna, z našimi starimi znanci in mislim, da je napočil čas, da na velikih tekmovanjih premagamo tudi Francoze.«

Predsednik OZS Metod Ropret



Slovenija si je nastop v Rusiji zagotovila na EP 2019

Alberto Giuliani. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Žreb skupin SP v odbojki v Rusiji

Skupina A (Moskva): Rusija, Srbija, Tunizija, Portoriko; skupina B (Kemerovo): Brazilija, Japonska, Kuba, Katar; skupina C (Novosibirsk): Poljska, ZDA, Mehika, Bolgarija; skupina D (Ufa): Francija, Slovenija, Nemčija, Kamerun; skupina E (Jekaterinburg): Italija, Kanada, Turčija, Kitajska; skupina F (Krasnojarsk): Argentina, Iran, Nizozemska, Egipt.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na današnjem žrebu prvega dela tekmovanja dobila tekmece za drugi nastop na svetovnem prvenstvu. V močni skupini D se bo v Ufi pomerila z olimpijskimi prvakiin. Prvenstvo bo na sporedu med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto.S Francijo in Nemčijo se je slovenska izbrana vrsta nazadnje pomerila v letošnji ligi narodov. Proti Franciji je v ligaškem delu zmagala s 3:2 v nizih, nato pa izgubila v boju za bron z 0:3. Nemce vodi nekdanji slovenski selektor, Italijan, v ligi narodov pa je slovenska izbrana vrsta v ligaškem delu izgubila proti Nemcem z 1:3. S Kamerunci, afriškimi podprvaki, se varovancina uradnih tekmah še niso pomerili.Slovenija si je nastop na prvenstvu v Rusiji zagotovila z osvojeno srebrno kolajno na EP 2019. Varovanci Alberta Giulianija so bili tudi na letošnjem EP srebrni, pred šestimi leti pa so pod vodstvom Gianija prav tako osvojili srebro. Slovenska izbrana vrsta je ob premiernem nastopu na zadnjem SP v Italiji in Bolgariji pred tremi leti zasedla končno 12. mesto. Naslov bo branila Poljska, ki se je znašla v skupini C z ZDA, Mehiko in Bolgarijo. Evropski prvaki Italijani, ki so pred dnevi v finalu ugnali slovensko izbrano vrsto s 3:2 v nizih, bodo igrali v skupini E s Kanado, Turčijo in Kitajsko.Na prvenstvu, ki bo potekalo v skupno desetih ruskih mestih, bo nastopilo 24 reprezentanc, ki so razdeljene v šest skupin. Po prvem skupinskem delu sledi še drugi, v katerega napreduje 16 najboljših izbranih vrst (od tega tudi štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe), ki bodo razdeljene v štiri skupine. Šest reprezentanc (štiri najboljše izbrane vrste v skupini ter dve najboljši drugouvščeni) bo nato odigralo še tretji skupinski del v dveh skupinah s po tremi reprezentancami, med katerimi po dva napredujeta v polfinale in boj za kolajne.