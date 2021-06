Slovenci gladko premagali še Nizozemce

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca tudi na začetku drugega cikla lige narodov nadaljuje dobre nastope. Na svoji četrti tekmi v Riminiju je še tretjič zmagala, tokrat je bila prepričljivo, s 3:0 (18, 15, 18) boljša od Nizozemske.



Slovenci so bili prvič v ligi izraziti favoriti, vloge pa niso ustrašili. Od začetka do konca tekme so bili precej boljši tekmec, dobro so servirali, blok obramba je delovala, kot so si želeli, posledica tega je bila, da so hitro prišli do nove zmage.



Evropski podprvaki so tokrat pokazali, da imajo tudi široko klop. Med najboljši igralci v slovenski vrsti je bil Rok Možič, s 16 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme je odigral vso tekmo, priložnost za igro so dobili še nekateri odbojkarji, ki so do zdaj igrali manj. Ti so na igrišče stopili v drugi polovici drugega in tretjega niza, ko si je prva postava hitro priigrala visoko prednost.



V petek se bo Slovenija pomerila z Argentino, ki je bila na medsebojni tekmi boljša na zadnjem svetovnem prvenstvu, tekma se bo začela že ob 10. uri.

