Slovenci po dveh zmagah domov, naslednja postaja Brazilija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Bolgariji dobila tudi drugo pripravljalno tekmo proti domači reprezentanci. Potem ko je na torkovem obračunu zmagala s 3:1, je bila danes še bolj prepričljiva, dvoboj je dobila brez izgubljenega niza s 3:0 (21, 19, 22).

Izbranci Marka Lebedewa so prva dva niza dobili po dobro odigrani končnici, v tretjem pa že zaostajali z 10:15 in 11:16, a na koncu prišli do preobrata. V pripravljalnem obdobju je bila današnja tekma šesta peta, doslej je Slovenija odigrala že dve proti Hrvaški, dve proti Srbiji, zdaj pa še dve prti Bolgariji.

Še dvakrat v Ljubljani, nato v Brazilijo

Lebedew ima na voljo 23 odbojkarjev, v Bolgarijo pa jih je odpeljal 14, podajalca Gregorja Ropreta in Gregorja Pernuša, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija, sprejemalce Roka Možiča, Jana Klobučarja, Žigo Šterna in Jureta Okrogliča, srednje blokerje Danijela Konciljo, Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prosta igralca Alana Košenino in Janija Kovačiča.

Po vrnitvi iz Sofije bo reprezentanca v petek v Ljubljani opravila še dva treninga, v soboto popoldan pa bo odpotovala v Brasilio, ki bo prizorišče prvega turnirja elitne lige narodov. V tej so Slovenci prvič nastopili lani in končali na četrtem mestu, na uvodnem turnirju letošnje sezone pa se bodo pomerili z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko.