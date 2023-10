Slovenci v boju za Pariz meljejo naprej: zanesljivo padla tudi Finska

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca tudi na tretji tekmi turnirja olimpijskih kvalifikacij ni dovolila presenečenja. Po Tuniziji in Turčiji je v Tokiu kljub nekoliko slabši igri pričakovano premagala še Finsko, izid je bil 3:1. Za Slovence je bil to prvi izgubljeni niz na turnirju. Slovenci resda niso imeli najboljšega dneva, a so že nekajkrat v zadnjih letih dokazali, da se znajo izvleči tudi ob nekoliko slabši igri. Proti Finski, ki so jo na evropskem prvenstvu v Varni premagali gladko, tokrat s servisom niso pritiskali, kot znajo, težave so imeli pri sprejemu in posledično tudi v napadu, razigrali so se šele ob koncu tekme.

Slovenija – Finska s 3:1 (3:1 (19, -18, 20, 18) Dvorana Yoyogi, gledalcev 250, sodnika: Mezoffy (Madžarska), Dziewirz (Kanada); Slovenija: Pajenk 5, Planinšič, Kozamernik 11 (2 bloka), Toman, Bračko, Vinčić 2 (1 blok), Štalekar, Koncilja, Ž. Štern, Kovačič, Urnaut 5, Čebulj 18 (2 asa, 1 blok), Možič 16 (2 asa, 2 bloka), Mujanović; Finska: Tervaportti 3 (1 as, 2 bloka), Hänninen 5, Zhbankov 7 (2 bloka), Suihkonen 10 (1 blok), Köykkä, Marttila 9 (2 asa, 1 blok), Haapaniemi 7 (2 asa, 1 blok), Nikula 4 (1 blok), Jokela 14 (1 as, 1 blok), Niinivaara, Kaislasalo, Breiilin, Ivanov, Mäkinen.

A kljub vsemu prvi niz ni kazal na to, da bi lahko imeli težave. Po prvem vodstvu na tekmi s 5:4 so postopoma večali razliko do 16:11, nato so izgubili tri zaporedne točke, a hitro premagali krajšo krizo in spet začeli višati vodstvo. Po bloku Jana Kozamernika za 24:17 je bilo jasno, da bodo uvodni niz dobili.

Možič: Nismo še tam, kjer hočemo biti Rok Možič, sprejemalec Slovenije: »Vedeli smo, da ne bo enostavno. Tekma je bila spet ob 10. uri, kar nam očitno ne leži. Finci so igrali dobro, predvsem v drugem nizu so se zbudili, začeli uprizarjati neugodne udarce, floate in spine, mi nismo bili zbrani, kot bi morali biti. Sem pa vesel, da smo se v tretjem nizu prebudili, začeli igrati z veliko več energije, veliko bolj pametno, tako da smo na koncu zasluženo zmagali. Čestitke celotni ekipi, predvsem pa Urošu Planinšiču, ki je vstopil v igro v tretjem nizu, dal nekaj nove energije. Mislim, da nam bo ta širina zelo pomagala, ko Dejan Vinčić ne bo v formi. Pomembna zmaga, a je treba razmišljati naprej, ker še nismo tam, kjer hočemo biti.«

Po njem pa so se razigrali Finci, začeli so bolje servirati, v napadu niso več grešili. Po bloku Čebulju in dvema zaporednima asoma so povedli z 10:3, do konca niza pa niso več popuščali. Vodili so že za devet točk, ob koncu so se jim Slovenci približali na šest, toda preobrata ni bilo.

Tine Urnaut v napadu FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Odlično igro so Skandinavci nadaljevali tudi v tretjem nizu. Po njihovem vodstvu s 16:13 pa se je igra v slovenski vrsti vendarle premaknila naprej. To je povzročila predvsem menjava organizatorja igre, Uroš Planinšič je zamenjal Dejana Vinčića, po njej so Slovenci vendarle zaigrali bolje. Dodatno so jih podžgale še provokacije finskih igralcev, predvsem je to razjezilo Klemna Čebulja, ki je tako kot finski igralec prejel rdeč karton, ta v odbojki pomeni točko. Po izidu 20:20 je bil prav Čebulj eden najzaslužnejših za pet zaporednih slovenskih točk, z napadom je tudi končal niz.

Planinšič: Pravočasno smo se prebudili Uroš Planinšič, podajalec Slovenije: »Še ena zmaga, zelo pomembna. Še se ponavljamo, da imamo nekaj težav z uro tekem, ki je nismo vajeni. Začeli smo sicer dobro, a nato zaspali. Smo se pa še pravočasno prebudili, pokazali ogromno želje, energije, ta energija nas je ponesla na višjo raven od tekmeca, tako da se na koncu lahko veselimo nove zmage.«

Dobro igro je Korošec, ki je bil z 18 točkami najučinkovitejši v slovenski vrsti, nadaljeval tudi v četrtem delu tekme. Po začetnem vodstvu tekmecev je z blokom izenačil na 10:10, z napadom poskrbel za 13:10, odpor Fincev je takrat začel plahneti, še posebej, ko se je Čebulju pri zbiranju točk pridružil še Rok Možič. Do konca se Skandinavci niso več resneje približali in Slovenci, ki so šele četrti niz, ki ga je z dvema asoma končal Čebulj, približno odigrali, kot znajo, so se lahko veselili težko priborjene zmage. Že v sredo Slovence čaka nova tekma, pomerili se bodo z Egiptom.