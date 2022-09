Slovenci lovijo zgodovinski nastop v polfinalu SP, po dveh nizih 1:1

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela zelo pomembno tekmo na jubilejnem 20. svetovnem prvenstvu. V težko pričakovanem četrtfinalu se v stožiški dvorani meri z izbrano vrsto Ukrajine, ki je v osmini finala presenetljivo izločila Nizozemsko.

Slovenci, ki so na svetovni lestvici deveti, torej šest mest pred Ukrajinci, so po mnenju številnih poznavalcev tega športa veliki favoriti, tako da bi bilo vse razen zmage precejšnje presenečenje. Še več; nekateri so celo drzno napovedali, da bodo naši odbojkarji zmagali s 3:0. Poleg igralske kakovosti imajo sicer vnovič tudi bučno podporo svojih navijačev, ki so znova do zadnjega kotička napolnili največjo areno v Ljubljani.

Ukrajinci začeli bolje

Toda Slovenci dvoboja niso odprli najbolje, saj so uvodni niz, ki je trajal 22 minut, izgubili z 18:25. Ukrajinci so vodili pravzaprav od vsega začetka in zanesljivo dobili prvi niz, v katerem je selektor naše reprezentance Gheorghe Cretu kar dvakrat vzel minuto odmora. Vendar pa njegovi nasveti sprva niso spremenili poteka igre.

V nadaljevanju so slovenski odbojkarji vendarle zaigrali bolje, še zlasti sredi drugega niza, ko je Cretu namesto Tončka Šterna v igro poslal mladega Roka Možiča, ki je z nekaj točkami poskrbel za zasuk. Toda naši so se morali vseeno zelo potruditi, da so poravnali izid v nizih, potem ko so drugega dobili s 26:24.

Zmaga sicer prinaša ogromno – vstopnico za polfinale v Katovicah in z njo boj za zgodovinsko kolajno na svetovnem prvenstvu.