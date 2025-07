Jamstvo za spektakel: Slovenci s Srbijo sami odločajo o svoji usodi

Slovenska odbojkarska reprezentanca ima pred zadnjo tekmo v ligi narodov vse v svojih rokah glede uvrstitve na zaključni turnir osmerice. Slovenija se bo ob 20.30 v čustveni tekmi, po kateri se bo poslovil tudi dolgoletni podajalec Dejan Vinčić, pomerila proti Srbiji. Na zaključni turnir Slovenijo pelje vsaka zmaga.

Na Kitajskem bo konec tega meseca in v začetku avgusta igralo sedem najboljših reprezentanc ter gostiteljica, ki pa je daleč zadaj na lestvici, a je danes tako kot Japonska in Kanada pomagala Sloveniji.

Kitajci so v Gdansku premagali Kubo

Kitajci so namreč v Gdansku s 3:2 v nizih premagali Kubo, slovenski izbrani vrsti pa so pomagali tudi Kanadčani, ki so s 3:1 v nizih premagali Ukrajino, Američani pa so v Chibi na Japonskem zapravili možnost za napredovanje na zaključni turnir po porazu proti domačinom z 0:3 v nizih.

Dejan Vinčić se bo poslovil. FOTO: Leon Vidic

Tako Kuba kot Ukrajina imata na šestem in sedmem mestu zdaj šest zmag in šest porazov, Američani pa so deseti (6-6). Bolgarija in Slovenja imata s šestimi zmagami in petimi porazi na osmem oziroma devetem mestu priložnost, da se zavihtita med najboljšo sedmerico.

Za to Slovenija in Bolgarija potrebujeta kakršnokoli zmago. S tem bi bili s sedmimi zmagami in petimi porazi pred Kubo in Ukrajino, saj je prvi kriterij v ligaškem delu število zmag, šele nato točke ter razmerje med dobljenimi in izgubljenimi nizi ter točkami.

Slovenski selektor Fabio Soli ima odgovorno nalogo. FOTO: Leon Vidic

Slovenija je v Stožicah najprej premagala Kanado s 3:1, nato je bila boljša še od Nizozemske s 3:0, v soboto pa je izgubila proti svetovnim prvakom Italijanom. Na prvem turnirju v Braziliji je dosegla tri zmage in enkrat izgubila, v Bolgariji pa je slavila le enkrat in trikrat izgubila.

Na zaključni turnir so se že uvrstile Brazilija (11-1), Italija (9-2), Francija (8-3), Japonska (8-4) in Poljska (7-4). Ob tekmi Srbija – Slovenija (20.30) in Nizozemska – Italija (16.30) v Stožicah bosta v Gdansku še tekmi Bolgarija – Iran (17.00) in Francija – Poljska (20.30).