Slovenci se dobro borijo z italijanskimi zvezdniki (2. niz)

Dvoboj z Italijo v odbojkarskem svetu podčrta vsaka reprezentanca. Svetovni prvaki iz dežele, kjer odbojka uživa velik ugled, imajo izvrstno generacijo z Alessandrom Michielettom, Simonejem Giannellijem in Danielejem Lavio na čelu. Italijani so tudi na današnji tekmi favoriti, a niso nepremagljivi, če bodo Slovenci prikazali najboljšo igro tega poletja.

Morda se bo v kader vrnil Alen Pajenk, veselijo novice, da poškodba gležnja ni resnejše narave. Zanimivo bo videti, če bo selektor Fabio Soli za najtežji preizkušnji domačega turnirja aktiviral Tineta Urnauta in Gregorja Ropreta, tudi mlado jedro pa premore dovolj kakovosti, da pripravi presenečenje.

Jan Kozamernik z bloki dviguje tribune na noge. FOTO: Leon Vidic

Trenutno je Slovenija na 8. mestu lestvice odbojkarske lige narodov, ki še vodi na zaključni turnir na Kitajsko. Z današnjo zmago in jutrišnjim uspehom proti Srbiji se jim kitajski vizum ne more več izmuzniti iz rok, morda pa bi bila dovolj tudi ena zmaga ta vikend.

Slovenija: Italija 0:1

1. niz: 22:25

Prva priložnost je splavala po vodi. Slovenci so začeli z enako začetno postavo, ki je premagal Nizozemce, v prvih točkah so bili Italijani boljši, a se Slovenija ni ustrašila. Igrali so vedno bolje, zaostajali so že z 8:12, a so se vrnili v igro in povedli s 17:15, potem ko je maratonsko točko zaključil Rok Možič. Fefe de Giorgi je vzel minuto odmora in Italija se je vrnila, po servisu Giannellija pa povedla. Nato je minuto odmora vzel še Soli, a ni našel pravega recepta za igro rojakov, ki so veliko igrali prvi tempo in zaključevali prek centrov.

V zaključku niza so Slovenci tvegali s servisom, a sta Možič in Tonček Štern poslala žogi v mrežo, Rok Bračko pa za zadnjo črto, prvi niz je zato pripadel Italiji. V končnici sta priložnost za igro dobila tudi Nik Mujanovič in Nejc Najdič, podobno je Soli rotiral tudi na prvih dveh tekmah. Prva priložnost je zamujena, Slovenija bo imela (vsaj) še dve. Junak niza: Kamil Rychlicki, 7 točk.